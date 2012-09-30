رئیس دفتر سیاسی حماس قبل از پایان سال جاری تعیین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، خلیل الحیه اظهار داشت که خالد مشعل تمایلی به نامزدی برای تصدی ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس ندارد.

وی خاطرنشان کرد: جنبش حماس هنوز تشکیل شورای مشورتی ویژه خود را به پایان نرسانده است و به محض اتمام آن زمان انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس تعیین خواهد شد.

حیه با بیان این مطلب افزود: خالد مشعل حدود 16 سال با خلوص نیت ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس را برعهده داشت و وی به نماد فلسطین در عرصه بین المللی و جهان عرب تبدیل شده است.

این رهبر جنبش حماس پیش بینی کرد که رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش پیش از پایان سال جاری میلادی انتخاب خواهد شد.