  1. بین الملل
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

"خلیل الحیه":

رئیس دفتر سیاسی حماس قبل از پایان سال جاری تعیین می شود

رئیس دفتر سیاسی حماس قبل از پایان سال جاری تعیین می شود

یکی از رهبران جنبش حماس از تعیین رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش قبل از پایان سال جاری میلادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، خلیل الحیه اظهار داشت که خالد مشعل تمایلی به نامزدی برای تصدی ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس ندارد.

وی خاطرنشان کرد: جنبش حماس هنوز تشکیل شورای مشورتی ویژه خود را به پایان نرسانده است و به محض اتمام آن زمان انتخاب رئیس دفتر سیاسی حماس تعیین خواهد شد.

حیه با بیان این مطلب افزود: خالد مشعل حدود 16 سال با خلوص نیت ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس را برعهده داشت و وی به نماد فلسطین در عرصه بین المللی و جهان عرب تبدیل شده است.

این رهبر جنبش حماس پیش بینی کرد که رئیس جدید دفتر سیاسی این جنبش پیش از پایان سال جاری میلادی انتخاب خواهد شد.

کد مطلب 1708425

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها