برگزاری همایش همیاران پلیس در شرق استان تهران/ نقش ویژه دانش آموزان در فرهنگسازی ترافیکی

سرهنگ علیرضا همیانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این همایشها که صبح و عصر شنبه با حضور همیاران پلیس در ورامین، قرچک، پیشوا، پاکدشت، فیروزکوه و دماوند برگزار شد، شرکت کنندگان آموزشهای لازم را در زمینه همکاری با پلیس فراگرفتند.

وی بیان داشت: طرح همیار پلیس به عنوان یکی از راهکارهای عملی آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به کودکان در سال 1386 با همکاری پلیس راهور و مدیران مدارس و دانش آموزان به اجرا درآمد و اثر این مداخله در سال1387 مورد ارزیابی قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران ادامه داد: در یک مطالعه کارآزمایی قبل و بعد، نمونه‌ ها به روش خوشه‌ ای چند مرحله ‌ای انتخاب و سپس اطلاعات توسط افراد آموزش دیده پس از یک سال مداخله انتخاب و در دو گروه خانواده دارای رانندگان متخلف و خانواده های دارای تصادف ثبت شده در شش ماه گذشته با گروه مقابل از نظر همراهی و تذکر همیار پلیس در شش منطقه آموزش و پرورش شهر تهران مورد مقایسه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: نمونه ‌های مورد بررسی، 2800 دانش آموز 8 تا 15 ساله شش منطقه آموزش و پرورش شهر تهران بودند و میانگین و میانه سنی آنها 11 سال بود و 47.7 درصد از همیاران پسر و بقیه دختر بودند.

سرهنگ همیانی اضافه کرد: سه تخلف عمده ‌ای که بیشتر توسط همیاران پلیس تذکر داده می‌ شد، درباره نبستن کمربند ایمنی(39.1 درصد)، صحبت کردن با تلفن همراه(31.8 درصد) و سرعت غیرمجاز (29.8 درصد) بود.

کاهش مشهود تخلفات رانندگی پس از ایجاد همیاران پلیس

وی بیان داشت: در سال قبل از آموزش و آغاز به کار همیاران پلیس، به طور کلی 2789 فقره تخلف ثبت شده توسط پلیس راهور ناجا در مورد خودرو خانوارهای مورد مطالعه ثبت شده بود که این رقم در سال بعد از آموزش به 2290 مورد(17.9 درصد) کاهش یافته بود.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: بیشترین موارد کاهش تخلف مربوط به خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی(92.7 درصد) بود که پس از اجرای طرح همیار پلیس تا 17.9 درصد کاهش در میزان تخلفات مشاهده شد و بیشترین موارد کاهش تخلف مربوط به خوردن و آشامیدن هنگام رانندگی بود.

وی تأکید کرد: در تمام موارد 9 گانه آموزش داده شده به استثنای صحبت با تلفن همراه هنگام رانندگی که موارد تخلف در بعد از طرح افزایش داشت، در بقیه موارد، کاهش مشاهده شد.

همیاران پلیس نقش ویژه ای در فرهنگسازی ترافیکی دارند

سرهنگ همیانی تصریح کرد: همیاران پلیس باید اطلاعات کافی در مورد قوانین عبور و مرور داشته باشند و به همین دلیل، نقش ویژه ای در فرهنگسازی ترافیکی دارند؛ ترویج رعایت مقررات بین دانش آموزان و کاهش میزان تخلفات در میان بزرگسالان، دو ویژگی مهم همیاران پلیس است.

وی ادامه داد: همکاری و تعامل مردم با نیروی انتظامی عامل اساسی دستیابی به اهداف پیش بنی شده در این نیرو است و این تعامل و همکاری باید از سنین کودکی به افراد آموزش داده شود که این همکاری باعث می شود برنامه های نیروی انتظامی و پلیس راهور با پشتوانه مستحکم تری اجرا و نتایج قابل قبولی حاصل شود.

10 میلیون دانش آموز همیار پلیس در کشور و کاهش سه درصدی کشته های حوادث رانندگی

وی اظهار داشت: سال گذشته بیش از 10 میلیون دانش آموز در سطح کشور به عنوان همیاران پلیس فعالیت های پیشگیرانه خود را آغاز کردند که فعالیت این دانش آموزان عاملی مهم در کاهش سه درصدی کشته های حوادث رانندگی در کشور شد.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران افزود: دانش آموزی که امروز به اولیای خود درباره مرتکب نشدن تخلفات رانندگی تذکر می دهد، فردا به فردی تبدیل خواهد شد که تمام نکات و قوانین راهنمایی و رانندگی را مراعات کرده و سلامت خود و جامعه را به ارمغان خواهد آورد.

وی تأکید کرد: همکاری آموزش و پرورش و نیروی انتظامی به عنوان عامل موفقیت اجرای طرح همیار پلیس است و فرهنگسازی مهمترین اصل در دستیابی به امنیت و رفاه اجتماعی محسوب می شود.

سرهنگ همیانی افزود: نیروی انتظامی نیز سعی دارد تا با تربیت دانش آموزانی قانونمند، سلامت و امنیت را برای جامعه به ارمغان آورد؛ کلاس‌های آموزشی برای همیاران پلیس، 12 ساعت در سال است که با همکاری پلیس راهور برگزار می‌ شود و هشت ساعت ازاین کلاس‌ها تئوری و چهار ساعت نیز به صورت عملی است.

وظیفه همیاران پلیس تذکر و راهنمایی در قالب تربیتی و آموزشی است

وی بیان داشت: وظیفه همیاران پلیس تذکر و راهنمایی در قالب تربیتی و آموزشی است؛ ابتدا فکر می ‌کردند ممکن است در این طرح بچه‌ ها در مقابل اولیا قرار بگیرند اما در آموزش‌ها به آنها تذکر می ‌دهیم که در نهایت احترام، قوانین را یادآوری ‌کنند.

رئیس پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران یادآور شد: همیاران پلیس مواردی مانند بستن کمربند، استفاده نکردن از تلفن همراه، نخوردن خوراکی و صحبت نکردن را یادآوری می ‌کنند؛ یعنی مواردی که با رعایت آنها، راننده بر روی رانندگی متمرکز می ‌شود.

وی اضافه کرد: همیاران پلیس همکار پلیس در برقراری نظم و بهترین پل ارتباطی این نهاد با مردم بوده و نزدیک‌ترین راهور به مردم هستند.

سرهنگ همیانی افزود: همیار پلیس نماد جامعه محوری پلیس با مردم است و داوطلبان همیار پلیس همواره باید در کمال ادب، تمیز و آراسته نقش یک راهبر و الگو را بازی می کنند.