زنان ایثارگر ذخایر دفاع مقدس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین کریمی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از زنان ایثارگر علی آبادکتول افزود: همه ما باید گوش به فرمان مقام معظم رهبری باشیم و با بصیرت و دشمن شناسی نقشه های شوم دشمنان را خنثی کنیم.

وی اظهار داشت: دشمن به دنبال زدودن فرهنگ ایثار و شهادت از جامعه اسلامی است و به تبع آن در بین مسلمانان است که این هدف دست یافتنی نیست.

سرهنگ موسوی فرمانده سپاه ناحیه علی آبادکتول گفت: بسیج نیروی قدرتمند و بازوی توانای ولایت است و همیشه در جامعه آماده دفاع از نظام اسلامی است.

بهره برداری از چهار مدرسه در رامیان

چهارواحد آموزشی و یک خوابگاه دانش آموزی صبح یکشنبه در رامیان واقع در شرق گلستان بهره برداری شد.

از مجموع این تعداد، دو واحد احداثی و سه واحد نیز در قالب طرح مقاوم سازی احداث شده است و بر شمار مدارس و فضاهای آموزشی رامیان افزوده شده است.

در مجموع همزمان با سال تحصیلی 74 واحد آموزشی در استان گلستان احداث و مقاوم سازی شد و در سال تحصیلی جاری 290 هزار دانش آموز در مدارس استان مشغول تحصیل هستند.