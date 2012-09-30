عزل و نصب مدیران باید مساوی با حفظ حریم آنان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر شنبه در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عزل و نصب مدیران کار آسانی نیست و باید با شناخت کامل و بدون رابطه بر مبنای شایسته سالاری انجام شود.
وی گفت: متاسفانه تاکنون در زمینه عزل و نصب مدیران اشتباهات فراوانی رخ داده است.
وی افزود: مدیریت صحیح همراه با برنامه ریزی دقیق، روند عمران و آبادانی را شتاب می بخشد.
امام جمعه زاهدان بیان داشت: بهتر است قبل از عزل هر مدیری مطابق تجربه و سابقه کاری اش در جای دیگری مسئولیت در نظر گرفته شود تا بتوان از تجربیات افراد استفاده کرد.
وی گفت: مدیر یک دستگاه باید از نزدیک بر فعالیت های در حال انجام حیطه کاری خود نظارت کرده و دقیق مسائل و مشکلات را پیگیری کند.
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