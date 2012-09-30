زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان گفت: عزل و نصب مدیران باید مساوی با حفظ حریم آنان باشد و خدشه ای به حیثیت فردی و اجتماعی آنان وارد نکند.