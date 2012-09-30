اسرائیل حداقل 200 کلاهک اتمی دارد/ نتانیاهو دچار فراموشی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره امروز در گزارشی به اظهارات سردار احمدی وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران درباره اظهارات اخیر سران رژیم صهیونیستی اشاره کرده است.

در این گزارش آمده است: ایران روز گذشته اعلام کرد: اسرائیل باید به جای خط قرمز کشیدن برای دیگر کشورها، برای خودش و زرادخانه اتمی اش خط قرمز تعیین کند.

الجزیره به نقل از سردار وحیدی اعلام کرد: با توجه به اظهارات اخیر نتانیاهو، اسرائیل با داشتن دهها کلاهک اتمی سالهاست که از خط قرمز عبور کرده است.

این شبکه خبری در ادامه تاکید کرد: با وجود اینکه اسرائیل تاکنون به داشتن تسلیحات اتمی اعتراف نکرده است اما کارشناسان معتقدند آنها دارای حداقل 200 کلاهک اتمی هستند.

البته نتانیاهو طی هفته ای اخیر بارها از دولت اوباما تقاضا کرده بود که خط قرمز واضحی برای ایران در برنامه هسته ای تعیین کند که این درخواست با پاسخ منفی کاخ سفید مواجه شد. تا جایی که اوباما این در خواستها را سر و صداهایی دانست که باید به آنها توجهی نکرد.

از طرفی مخاطبان الجزیره در نظرات خود بار دیگر اظهارات مضحک نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل را به باد انتقاد گرفته اند و تاکید کرده اند که نخست وزیر رژیم صهیونیستی فراموش کرده که این رژیم دهها کلاهک اتمی در اختیار دارد!