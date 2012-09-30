17 هزار همیار پلیس در استان کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میرزایی صبح یکشنبه در همایش همیاران پلیس در مدرسه شاهد کردستان اظهار داشت: طرح همیاران پلیس در 42 مدرسه ابتدایی اجرا شده است که هشت هزار و 181 دانش آموز در آن آموزش دیده اند.

وی با اشاره به اینکه این طرح در 35 مدرسه راهنمایی و برای شش هزار و 151 دانش آموز آموزش داده شده است، افزود: در 12 آموزشگاه معابر پر ترافیک شهر نیز به دو هزار و 925 دانش آموز دختر و پسر آموزش داده شده است.

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج بیان کرد: همچنین در سطح استان 11 مدرس به عنوان مدارس معین با آموزش 381 دانش آموز با پلیس راهور همکاری دارند.

میرزایی در بخش دیگری از سخنان خود یاد آور شد: با افزیش وسایل عمومی و روی آوردن مردم به وسایل و امکانات رفاهی بیشتر شاهد افزایش تصادفات در کشور هستیم.

وی با بیان این مطلب که تصادفات بانی هزینه های جانی و مالی هنگفتی در جامعه هستند، ادامه داد: نیاز است با تدبیر و برنامه ریزی درست زمینه و بستر را برای امنیت جاده ها و معابر درون شهری فراهم کنیم.

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج گفت: خوشبختانه در چند سال اخیر با اجرای طرح همیاران پلیس شاهد ارتقاء امنیت جادهای درون شهری و برون شهری بوده ایم.

میرزایی اظهار داشت: مسئولیت پذیری دانش آموزان در اجرای دقیق آن و تذکر و یادآوری آن به خانواده ها و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی با توجه به اهداف طرح و نهادینه کردن آن در بین دانش آموزان از جمله اهداف اجرایی طرح همیار پلیس در مدارس است.

وی آموزش دانش آموزان به فرهنگ ترافیک به عنوان یک شهروند و تاثیر مستقیم اجرای طرح در کاهش تصادفات و تلفات جانی را از دیگر اهداف اجرایی این طرح دانست.

سرپرست آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج بیان کرد: تحط پوشش قرار دادن 42 مدرسه ابتدایی، 35 مدرسه راهنمایی و 12 مدرسه پر ترافیک از جمله اقداماتی است که توسط آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج صورت گرفته است.