وزارت ورزش و جوانان متولی همسرگزینی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی امروز در نخستین نشست مراکز ازدواج و تحکیم خانواده با رویکرد بومی اسلامی که در هتل المپیک برگزار شد، با بیان این مطلب گفت: ساماندهی ازدواج جوانان هیچگاه به دستگاه خاصی سپرده نشده است و در این حوزه همه دستگاه ها باید کمک کنند تا این امر مهم و الهی برای جوانان به سرانجام برسد.

وی افزود: بسیاری معتقد هستند که موانعی همچون مسکن و اشتغال و بی پولی مانع ازدواج آنها می شوند، اما نتایج تحقیقات نشان داده که بسیاری از طلاق ها ناشی از بی مسکنی یا بی‌پولی نیست پس به همین صورت نمی توان تنها وجود چنین معضلاتی را مانعی برای ازدواج عنوان کرد.

به گفته وی، گاه اصولی مربوط به مشکلات رفتاری مانع از ازدواج جوانان می شود که در این حوزه باید حتما مشاوره های قبل از ازدواج صورت گیرد و هدایت و راهنمایی لازم انجام شود و مانع از خطاهای جبران ناپذیر پس از ازدواج شد.

عباسی با اشاره به آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره و همسرگزینی توضیح داد: یک سوم جمعیت کشور را جوانان تشکیل داده و همه دستگاه ها باید فرصت های لازم را بوجود آورند تا نیاز کشور برطرف شود.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره هنوز به تصویب دولت نرسیده است اما این وزارتخانه بر حسب وظایف خود در حال انجام دادن اقداماتی از جمله برگزاری این همایش است و پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه کار به شکل حرفه ای و اصولی ادامه پیدا کند.

وی با بیان اینکه توقع اجتماع از این وزارتخانه ساماندهی مراکز همسرگزینی است، تصریح کرد: در کلانشهرهای امروزی و با توجه به فاصله ایجاد شده در ارتباط انسان ها شرایط برای همسریابی مشکل است. این در حالی است که انتخاب اصلی ترین امر ازدواج بوده و باید مشاوره های تخصصی صورت گیرد.

عباسی تصریح کرد: متاسفانه در میان خانواده ها نگاه افراط و تفریط وجود دارد و در زمانی خانواده ها خود در انتخاب همسر فرزندانشان دخالت می کردند و این روزها شاهد بی توجهی خانواده ها در این حوزه هستیم بر همین اساس باید جوانان برای راهنمایی و انتخاب درست به سراغ متخصصین امر رفته و راهنمایی های لازم را از مراکز مشاوره دریافت کنند.

وی ادامه داد: مراکز مشاوره و همسرگزینی باید با نگاه تخصصی و عالمانه و دینی و انتخاب همسر افراد به آنها کمک کند.

وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: در گذشته مراکز مشاوره مجوزهای خود را از سازمان ملی جوانان و یا وزارت کشور دریافت می کردند که این خود نشان از ضرورت راه اندازی این مراکز است، اما پس از ابلاغ آئین نامه تمامی این مراکز مشاوره باید مشخصات خود را به وزارت جوانان اعلام کرده و مجوزهای خود را از ما بگیرند.