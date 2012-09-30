به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر پیشنمازی در نخستین نشست سراسری مراکز مشاوره، ازدواج و تحکیم خانواده که صبح امروز در هتل المپیک برگزارشد، با بیان این مطلب گفت: ازدواج یکی از مسائلی است که در ایجاد آرامش و ارتباط نزدیک با خدا و همچنین شکوفایی استعدادها در میان جوانان نقش موثری دارد.

وی افزود: مسئله امروز جوانان ما بحث ازدواج و ایجاد شرایط برای آنها است که مراکز مشاوره می تواند با بهره گیری از ظرفیت های علمی مشوق های لازم و رغبت را برای ازدواج در میان جوانان ایجاد کنند.

به گفته پیشنمازی بسیاری افرادی که هم اکنون مراکز مشاوره دارند بنابر اعتقادات دینی و احساس مسئولیتشان بسیاری از کاستی ها را در ارائه مشاوره و امور مذهبی جبران می کنند که این موضوع با ابلاغ آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره برای همه مراکز ضروری است.

وی ادامه داد: پس از تصویب و ابلاغ آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره یکی از شرط های ارائه مجوز به این مراکز همخوانی این مراکز با فرهنگ اسلامی- ایرانی باید باشد.

امضای تفاهم نامه میان وزارت جوانان و حوزه عملیه

معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان گفت: پیش‌نویس این آئین نامه تهیه و به دولت ارائه شده البته همزمان با تهیه آئین نامه اقدامات خاصی نیز در شرف انجام است که از جمله آن می توان به انعقاد تفاهم نامه وزارت ورزش و جوانان با مدیریت حوزه های علمیه اشاره کرد.

به گفته پیشنمازی در نتیجه امضای این تفاهم نامه حوزه علمیه متعهد شده است که مشاوره‌های دینی در سطح سه حوزه علمیه برای دانشجویانش ایجاد کند.

وی ادامه داد: در پیش نویس آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره اشاره شده است که مجوز به دو صورت به این مراکز داده می شود؛ مجوزهای مربوط به روانشناختی و اجتماعی از سوی سازمان بهزیستی داده می شود و مجوزهای مربوط به مراکز مشاوره و ازدواج و تحکیم خانواده از سوی وزارت ورزش و جوانان صادر خواهد شد.

حریم خصوصی افراد حفظ می شود

معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بحث های روانشناختی- اجتماعی شامل مددکاری، مشاوره ژنتیک، مشاوره معلولان و... و مسائل مربوط به ازدواج و تحکیم خانواده شامل حقوق و وظایف زن و مرد، مشاوره های قبل و بعد از ازدواج، امور اعتقادی، فرهنگی و رفتاری خانواده است و متخصصانی که می خواهند در هر کدام از این دو حوزه فعالیت کنند باید برای دریافت مجوز به سازمان های مربوطه مراجعه کنند.

وی به محرمانه بودن اطلاعات شخصی افراد اشاره کرد و گفت: مراکز مشاوره ای که مجوز خود را از وزارت ورزش و جوانان می گیرند، باید در بحث حفظ اطلاعات مراجعه‌کنندگان و حریم خصوصی افراد نهایت تلاش خود را کرده و حتی در گزینش عوامل ستادی این مراکز نیز باید توجه ویژه ای داشته باشند.

پیشنمازی ادامه داد: همچنین در صدد هستیم پس از ابلاغ ائین نامه مراکز مشاوره را برای رقابت بیشتر و رعایت استانداردها و ارائه خدمات بهتر به مراجعین سطح بندی کنیم.

سو‍‍‍ژه یابی برای سریال سازی در مراکز مشاوره

معاون فرهنگی و امور تربیتی وزارت ورزش و جوانان در پایان خطاب به مدیران مراکز مشاوره گفت: با مراجعه خانواده ها و افراد سوژه های مناسبی برای مستندسازی، تهیه رمان و سریال‌سازی ایجاد خواهد شد که ما می خواهیم مدیران این مراکز این سوژه ها را در قالب بسته های فرهنگی به ما ارائه داده و با ساخت سریال و فیلم آسیب ها را در معرض دید عموم قرار دهیم.