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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۴۱

امامی عنوان کرد:

اغلب کشاورزان گلستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند

اغلب کشاورزان گلستان زیر خط فقر مطلق قرار دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس، خالص درآمد کشاورزان استان را 32 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: با عنایت به اظهارنظر کارشناسان و اعلامیه رسمی دولت در خصوص خط فقر مطلق، قریب به اتفاق کشاوزان زیر خط فقر مطلق هستند.

عیسی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تذکر شفاهی به وزیر جهاد کشاورزی در نطق خارج از دستور مجلس افزود: قطعات زمین های کشاورزی استان گلستان اکثرا کوچک بوده و متوسط آن دو تا سه هکتار و میانگین تولید در هکتار در محصول مهم و اساسی نظیر گندم کمتر از سه تن است، بنابراین درآمد ناخالص یک کشاورز در استان با قیمت خرید تضمینی 40 میلیون ریال و خالص درآمد 32 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: جای تعجب و تاسف نخواهد بود استانی که با تولید بیش از یک میلیون تن گندم رتبه سوم تولید کشور را بدست می آورد و بهترین نوع گندم را از نظر پروتئین و گلتون تولید می کند، امروز به علت پائین بودن درآمد در این بخش با کسب رتبه 25 بهره وری جزء استان های فقیر و محروم شناخته شود.
 
امامی بیان داشت: کشاورزان استان در زمان برداشت محصول هم ناراضی از قیمت های تعیین شده و هم نگران از خرید مطمئن و پرداخت وجه هستند.
 
دبیر مجمع نمایندگان گلستان گفت: مقرر شده بود با سیاست آزادسازی ،بخش خصوصی وارد عرصه خرید محصولات کشاوزری شود ولی متاسفانه به علت عدم توانایی مالی لازم و تامین منابع مورد نیاز این مهم انجام نگرفت لذا بعضی از محصولات نظیر سیب زمینی به علت عدم توجیه اقتصادی برداشت نشد و محصول استراتژیکی مانند گندم با توجه به ارزش و که کیفیتی دارند و و جزو امتیازات و افتخارات ملی این استان است متاسفانه به خاطر بالا بودن نهاده های دامی و طیور در مسیر انحرافی قرار گرفته است.
 
وی تصریح کرد: دلایل و مشکلات موجود موجب شد کشاورزان با قطعات کوچکتر ، با فروش زمین به سمت خدمات روی بیاورند و فرزندانی که می توانستند در کنار خانواده همانند گذشته این فعالیت را پیگیری کنند از خانواده جدا شده و به سمت استان های دوردست صنعتی رفتند تا بتوانند امیدوار به آینده بوده و به حداقل درآمد رضایت دهند ، قطعا این حرکت و جدا شدن از خانواده مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد.
 
عیسی امامی افزود: به نظر می رسد در سیاست های بخش کشاورزی می بایست تجدید نظر جدی صورت گیرد تا بتوان با سازوکار و راهکارهای علمی و تحقیقاتی هم از نظر کمی و هم کیفی این بخش مهم را از نظر اقتصادی توجیه کرد و قشر عظیم و عزیز کشاورز را برای ادامه و پیگیری این شغل شریف با امیدواری پایبند کرد که متاسفانه تاکنون اتفاق قابل توجهی در این بخش نیفتاده و روز به روز وضع کشاورزی و کشاورز بدتر شده است.
 
وی اظهار داشت: از ریاست مجلس و هیئت رئیسه خواسته شد تا بصورت فوق العاده و ویژه این موضوع با اهمیت و مهم را در دستور کار قرار دهند و به کمیسیون های مرتبط دیگر ماموریت دهند تا با استفاده از ظرفیت کارشناسی ،بررسی جامع را در این خصوص انجام داده و گزارش کاملی را به همراه پیشنهادات لازم به مجلس و صحن علنی ارائه دهند.
 
امامی گفت: از طرفی ایام قیمت گذاری محصولات کشاورزی است و مجلس در تعیین قیمت به روز و عادلانه به منظور رعایت حقوق این قشر عظیم و زحمتکش با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های جاری ورود پیدا کرده و اثرگذاری نماید.
 
نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: بطورقطع هرگونه راهکار و سازوکاری که منجر به تقویت تولیدات کشاورزی و افزایش بهره وری در سطح گردد بخش کشاورزی را اقتصادی خواهد کرد و این مهم در اقتصاد مقاومتی یک اقدام زیربنایی و اساسی محسوب شده و موجبات استقلال و خودکفایی را فراهم می نماید و کشور را از هرگونه تهدید، تحریم و بحران های سخت به راحتی عبور می دهد.
کد مطلب 1708442

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