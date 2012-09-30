کلینتون ها برنده واقعی انتخابات آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین در گزارش خود می نویسد: در حالیکه بیل کلینتون حتی از سوی رقیبان سیاسی خود ستایش می شود و از هیلاری نیز به عنوان یک وزیر خارجه موفق یاد می شود این پیش زمینه در میان دموکرات ها شکل گرفته که در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 و برای ادامه حضور در کاخ سفید بار دیگر از کلینتون استفاده کنند.

در ادامه این مطلب آمده است: رقابت های انتخاباتی سال 2012 با موضوعات منفی و گزنده ای همراه بود که از میان آنها می توان به گاف های میت رامنی و همچنین تلاش اوباما برای بهبود اوضاع اقتصادی امریکا اشاره کرد.

برهمین اساس درحالیکه رامنی و اوباما با مشکلاتی در این رابطه مواجه بودند اما بیل و هیلاری کلینتون به شهرتشان افزوده شد و اکنون پس از گذشت 12 سال از خروج آنها از کاخ سفید به نظر می رسد که نفوذ آنها در آمریکا بیشتر شده است.

هرچند بیل کلینتون در سالهای گذشته در حاشیه قرار داشت اما حضور او در کنار اوباما در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری و سخنرانی وی در حمایت از اوباما در مجمع سالانه حزب دموکرات در کارولینای شمالی به گونه ای بود که برخی کارشناسان اعلام کردند که حضور بیل کلینتون اوباما را در حاشیه قرار داده است.

همراه با بیل کلینتون، هیلاری نیز وضعیت مشابهی دارد و به عنوان دیپلمات ارشد آمریکا در چهار سال گذشته توانسته جایگاه مناسبی را برای خود دست و پا کند و بدین ترتیب صرف نظر از اینکه در انتخابات 6 نوامبر از میان رامنی و اوباما چه فردی پیروز می شود، هیلاری کلینتون نامزد انتخابات 2016خواهد بود و بدین ترتیب حضور خانواده کلینتون در کاخ سفید تا سال 2024 حفظ می شود.

در همین ارتباط، "ویلیام گالستون" از کارشناسان موسسه بروکینگز، و از مشاوران سابق بیل کلینتون می گوید : چند زوج سیاستمدار در آمریکا و یا هر کشور دیگری را می شناسید که تا این اندازه با استعداد، پایدار و مکمل یکدیگر باشند؟ یکی از آنها قبلا رئیس جمهور بوده و دیگری نیز می تواند به عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا مطرح باشد.