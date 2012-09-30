مجلس انتقادی از عملکرد حوزه جوانان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی در حاشیه نشست سراسری مراکز ازدواج و تحکیم خانواده در پاسخ به خبرنگار مهر درباره دلایل طرح استیضاحش توسط نمایندگان مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی مکانیزم خاص خود را دارد و اینگونه بوده که نمایندگان اگر سوالی داشتند آن را پرسیده و ما توضیحات لازم را به آنها می دادیم، اما تا پیش از این هیچ کس هیچ سوالی از من نپرسید که من بخواهم توضیح دهم.

وی در ادامه در پاسخ به این سوال که اعضای فراکسیون جوانان در مورد عملکرد شما در حوزه جوانان انتقاد دارند، توضیح داد: نه اینگونه نیست.

عباسی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره زمان تصویب آئین نامه ساماندهی مراکز مشاوره از سوی دولت توضیح داد: تصویب آئین نامه چندان طول نخواهد کشید و به زودی آئین نامه تصویب و ابلاغ می شود که پس از ابلاغ ما از مراکز مشاوره می خواهیم تا اطلاعات خود را برای دریافت مجوز در اختیار ما قرار دهد.

وی درباره تسهیلات دولت برای ازدواج جوانان گفت: وام قرض الحسنه یکی از تسهیلات دولت بوده که هم اکنون نیز از سوی بانک مرکزی داده می شود. همچنین پیش از این قرار بود صندوق حمایت از جوانان تشکیل شده که پس از راه اندازی صندوق مهر امام رضا این موضوع منتفی شد.

وزیر ورزش و جوانان درباره برگزاری جلسات هماهنگی میان این وزارتخانه و وزارت ارشاد توضیح داد: کار صدور مجوز سایت ها برعهده وزارت ارشاد است و ما در این امور به هیچ عنوان دخالت نمی کنیم.