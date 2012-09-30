دو طرح عمرانی میراث فرهنگی خراسان جنوبی افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در مراسم افتتاح آسبادهای خوانشرف نهبندان در سومین روز از هفته گردشگری، اظهارداشت: این طرح به‌ عنوان مهمترین و چشمگیرترین تاسیسات سنتی نهبندان، مرمت و احیاء شده است.

محمدرضا رضایی زمان آغاز مرمت و احیاء این آسبادها را از سال 1388 عنوان کرد و بیان داشت: برای اجرای این عملیات بالغ بر 700 میلیون ریال اعتبارهزینه شده است.

وی عنوان کرد: مرمت و احیاء آسبادهای خوانشرف نهبندان از محل اعتبارات ملی و استانی تامین اعتبار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی تصریح کرد: این آسبادها در حال حاضر توانایی تولید 600 کیلوگرم آرد را در شبانه روز دارند.

وی با بیان اینکه شهرستان نهبندان در خراسان جنوبی بیشترین آسبادهای کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: به دلیل گسترش دامنه بادهای 120 روزه سیستان مردم این استان، با ابتکار و خلاقیت خود از این امتیاز ویژه استفاده کرده و آسبادها را احداث کرده اند.

رضایی در پایان یادآور شد: پرونده ثبت جهانی آسبادها بطور مشترک با استانهای همجوار که دارای این سازه بادی اند با محوریت شهرستان نهبندان در حال تهیه است.

افتتاح فاز نخست مجتمع خدمات رفاهی و پذیرایی بین راهی درح

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی از بهره برداری از فاز یک مجتمع خدمات رفاهی و پذیرایی بین راهی طلوع درح در شهرستان سربیشه خبر داد.

محمدرضا رضایی در مراسم افتتاح این پروژه، گفت: این مجتمع خدمات بین راهی شامل جایگاه سوخت بنزین و گازوئیل، رستوران، سرویس بهداشتی و دفتر مخابراتی است، که در فاز نخست، رستوران آن مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی اضافه کرد: فاز اول این مجتمع خدمات رفاهی و پذیرایی با اختصاص تسهیلات بانکی، توسط بخش خصوصی احداث شده و در کنار محور ترانزیتی درح- به کشور افغانستان (پایانه مرزی ماهیرود) قرار دارد.

رضایی هدف از راه اندازی مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی را در راستای توسعه گردشگری و خدمات رسانی به مسافران و گردشگران عنوان کرد.

برپایی نمایشگاه عکس تخصصی گردشگری و اکوتوریسم در بیرجند

اولین نمایشگاه تخصصی طبیعت گردی، گردشگری و تجهیزات سفر طبیعت گردی در هفته گردشگری در بیرجند برپا شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، گفت: در این نمایشگاه عکس ‌هایی از طبیعت استان با تاکید بر کویر این به نمایش گذاشته ‌شده است.

محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه علاقه‌ مندان به طبیعت می‌ توانند با حضور در این نمایشگاه درباره مناطق زیبا و دیدنی این استان آگاهی لازم را کسب کرده و همچنین با تجهیزات طبیعت گردی و آموزش‌های لازم درباره نحوه استفاده از این تجهیزات بیشتر آشنا شوند.

وی ادامه داد: مجموعه 25 عدد تابلوی عکس طبیعت گردی استان و 25 تابلوی عکس از جاذبه های تاریخی و گردشگری استان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه این نمایشگاه تا 12 مهرماه جاری ادامه دارد، یادآور شد: پخش فیلم مستند از طبیعت استان از دیگر بخش های این نمایشگاه است.