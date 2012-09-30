موانع رشد اقتصادی قم را باید شناسایی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، کرم رضا پیریایی در نشست صمیمانه خود با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم، عنوان کرد: باید با وفاق و همدلی، موانع رشد اقتصادی استان قم را شناسایی و برای رفع آنها از ظرفیت‌های مختلف استفاده کرد.



وی افزود: بر اساس قانون، هر دستگاه در راستای خدمت به مردم، دارای مجموعه وظایف و تکالیفی است و انتظار مردم هم اجرایی شدن این وظایف و مأموریت‌ها به بهترین وجه ممکن و در فضای تعامل و همکاری است.



استاندار قم با بیان اینکه اولویت بندی امور، یک امر مهم و ضروری است، اظهار کرد: تعیین اولویت و زمان بندی اجرای پروژه ها و طرح ها به مسئولان استانی کمک خواهد کرد تا ضمن افزایش سرعت و بهره وری در کار و امکانات، کارآمدترین خدمات را به مردم ارائه نمایند.



وی افزود: اصل خدمت به مردم در راستای ایمان به خداوند است که معنا و مفهوم می‌گیرد و همین موضوع بیانگر این موضوع است که قصد مسئولان استان برای خدمت به مردم، انجام وظایف شرعی است.



پیریایی با بیان اینکه مجموعه مدیریتی استان به طور کامل آماده همکاری با دستگاه های مختلف استان و شورای اسلامی شهر مقدس قم است، اعلام کرد: مجموعه استانداری با شناسایی ظرفیت‌های استان و تعامل بیشتر با دیگر دستگاه‌های استانی، تمام تلاش خود را در راستای خدمت رسانی به مردم به کار خواهد گرفت.



تأکید بر استفاده از بخش خصوصی برای توسعه استان



رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم نیز در این نشست با اشاره به عزم جدی مسئولان استانی در رشد و شکوفایی استان قم، اظهار داشت: تعاملات و همکاری دستگاه های استان با افزایش مواجه بوده است این درحالی است که با توجه به شرایط حاکم بر کشور، وحدت مسئولان و دستگاه ها نتیجه ای مناسب را نسیب مردم خواهد کرد.



حجت الاسلام سید محمد آتش زر در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای ساختن استان باید به ظرفیت های دولت و مجلس توجه ویژه ای شود، افزود: باید توجه داشت که در رشد و توسعه استان باید از بخش خصوصی نیز استفاده کرد، در این راستا باید دستگاه‌های سطح استان امنیت اقتصادی را در استان فراهم سازند تا بخش خصوصی برای سرمایه گزاری در استان تشویق و به این صورت زمینه رشد استان فراهم شود.



همچنین پس از رئیس شورای اسلامی شهر مقدس قم، شهردار قم به بیان برخی از معضلات شهری شهر قم پرداخت و در این رابطه افزود: برخی مشکلات وجود دارد و نمی توان منکر آن شد اما اگر هدف مسئولان رفع مشکلات مردم و خدمت به آنان باشد، این مشکلات نیز بر طرف خواهد شد.

