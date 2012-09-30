61 هزار نفر ساعت آموزش در مرکز فنی و حرفه ای کهنوج ارائه شد

ناصر رجائی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: 120 نفر در کهنوج از این آموزش ها بهره مند شدند.

وی یادآور شد: برق خودرو درجه یک، برق خودرودرجه دو، تعمیر لوازم خانگی درجه یک ،تعمیر لوازم خانگی درجه دو، تعمیر ماشینهای الکتریکی درجه دو، برق صنعتی درجه دو، جوشکاری برق درجه دو، صنعت ساختمان، plcدرجه دو از جمله رشته هایی هستند که در این مرکز به علاقمندان تعلیم داده می شوند.

رجائی نژاد ادامه داد: همچنین 85 متقاضی مشاغل خانگی از این مرکز به بانک های عامل معرفی شدند.

وی با اشاره به اهمیت آموزش های فنی و حرفه ای گفت: این آموزش ها تاثیربسزایی در کاهش آمار بیکاری دارند.