تیر توهین به ساحت پیامبراعظم (ص) به خود دشمنان بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال هاشمی صبح یکشنبه در جمع فرهنگیان در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور اظهارکرد: انسانهایی که نه دین و نه شعور داشتند خورشید انسانیت، پیامبر اکرم(ص) را مورد هدف قرار دادند.
وی افزود: ساخت فیلم توهین آمیز امریکایی صهیونستی بدون تردید ابراز دشمنی وعداوت با مکتب اسلامی بویژه ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام است که نتایج و عواقب این عمل دامنگیرآنها خواهد شد.
وی اظهار داشت: مردم ایران باید به مسلمان بودن و اقتدار خود افتخار کنند.
فرماندار نیشابور اضافه کرد: نیشابور از لحاظ نرمافزاری جایگاه خوبی در حوزه فرهنگ پیدا کرده است و امیدواریم از لحاظ سختافزاری هم به جایگاه خوبی برسیم تا این شهرستان به جایگاه رفیع تاریخی خود نزدیک شود.
هاشمی گفت: در آموزش و پرورش نیشابور اقدامات خوبی انجام گرفته است و فرهنگیان در سطح فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگزاری خوبی داشتهاند.
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