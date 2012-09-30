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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۳۷

هاشمی:

تیر توهین به ساحت پیامبراعظم (ص) به خود دشمنان بازگشت

تیر توهین به ساحت پیامبراعظم (ص) به خود دشمنان بازگشت

نیشابور- خبرگزاری مهر: معاون استاندار و فرماندار نیشابور گفت: تیر توهین به ساحت پیامبر اعظم(ص) به طرف خود دشمنان بازگشت چرا که مسلمانان جهان در این زمینه اتحاد خوبی از خود نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر،  جلال هاشمی  صبح یک‌شنبه در جمع فرهنگیان در فرهنگ‌سرای سیمرغ نیشابور اظهارکرد: انسان‌هایی که نه دین و نه شعور داشتند خورشید انسانیت، پیامبر اکرم(ص) را مورد هدف  قرار دادند.

وی افزود: ساخت فیلم توهین آمیز امریکایی صهیونستی بدون تردید ابراز دشمنی وعداوت با مکتب اسلامی بویژه ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام است که نتایج و عواقب این عمل دامنگیرآنها خواهد شد.

وی اظهار داشت: مردم ایران باید به مسلمان بودن و اقتدار خود افتخار کنند.

فرماندار نیشابور اضافه کرد: نیشابور از لحاظ نرم‌افزاری جایگاه خوبی در حوزه فرهنگ پیدا کرده ‌است و امیدواریم از لحاظ سخت‌افزاری هم به جایگاه خوبی برسیم تا این شهرستان به جایگاه رفیع تاریخی خود نزدیک شود.

هاشمی گفت: در آموزش و پرورش نیشابور اقدامات خوبی انجام گرفته است و فرهنگیان در سطح فرهنگ عمومی جامعه تاثیرگزاری خوبی داشته‌اند. 

کد مطلب 1708448

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