توسعه روابط ميان تهران و تونس به توسعه روابط خاورميانه و آفريقا كمك مي كند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر عارف با بيان اينكه مشتركات فراوان تاريخي و فرهنگي زمينه را براي توسعه مناسبات فراهم آورده است، به روابط خوب سياسي دو كشور اشاره كرد و گفت : براي رسيدن به روابط خوب اقتصادي احتياج به شناسايي امكانات يكديگر و رفت وآمد بيشتر ميان مقامات دو كشور داريم.

عارف فعال شدن بخش خصوصي و توجه به اولويت ها ازجمله صنعت گردشگري و نيز پيگيري موافقت هاي صورت گرفته در نشستهاي اخير كميسيون مشترك دو كشور را در راستاي تقويت مناسبات فيمابين ضروري دانست.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اهميت دو كشوردر مناطق خاورميانه و آفريقا و با بيان اينكه روابط تهران - تونس در زمينه مسايل منطقه اي، دنياي اسلام و بين الملل به يكديگر نزديك است، گفت: توسعه روابط دوجانبه مي تواند به توسعه روابط دو منطقه نيز كمك نمايد.

وزير جهانگردي تونس نيز دراين ديدار كه آقاي مرعشي معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري كشورمان نيز حضور داشت، روابط دو كشور را تاريخي و داراي تمدن و ميراث فرهنگي مشترك دانست و بر حمايت از توسعه مناسبات اقتصادي و روابط گردشگري و ارتباطات فرهنگي و تاريخي ميان دو كشور تاكيد كرد.

وي مقابله با چالش ها و ايستادگي در مقابل يكجانبه گرايي نيروهاي استكباري را وظيفه كشورهاي اسلامي دانست و گفت: امروز كشورهاي اسلامي بايد بيش از پيش در جهت توسعه روابط همه جانبه با يكديگر گام بردارند.