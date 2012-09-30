حسین جعفریانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: افتتاح پروژه‌های عمرانی، ارائه خدمات مضاعف راهنمایی و رانندگی به متقاضیان گواهینامه و دارندگان پلاک‌های قدیمی در بخش‌های تابعه و ارائه خدمات رایگان پزشکی به تمام شهروندان و کارکنان در کلینیک امام سجاد(ع) از برنامه‌های هفته ناجا است.

وی اظهار داشت: مراسم غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدا، سرکشی از خانواده معظم شهدا، برگزاری دعای توسل در منزل خانواده شهیدان نیروی انتظامی و سخنرانی قبل از خطبه‌های نماز جمعه از دیگر برنامه‌های این هفته است.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی نیشابور گفت: شعار هفته ناجا در سال جاری "سرمایه انسانی، اساس اقتدار ما" است و برنامه‌ها با محوریت اعتماد عمومی و مشارکت اجتماعی برگزار می شود.

جعفریانی خواستار توجه بهتر خبرنگاران به برنامه‌های این هفته شد و گفت: رسانه‌ها رسالت و تاثیرگذاری فراوانی در نزدیک کردن مردم و پلیس به یکدیگر و ایجاد آرامش در جامعه دارند.