ملاک اصولگرایان در انتخابات آینده مسیر ولایت است

حجت الاسلام مهدی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر نگاه جبهه متحد اصولگرایان به نامزدها را با شاخص ولایی برشمرد و یادآور شد: هیچکدام از جبهه های متحد اصولگرایان و پایداری یا نامزدهای خاص برای ما مهم نیست، بلکه نیروهای خود را به سمت نامزدهای ولایی سوق خواهیم داد.

وی اضافه کرد: نامزد جبهه های متحد اصولگرایان و پایداری در انتخابات ریاست جمهوری اگر به مسیر ولایت نزدیک باشد از او حمایت می کنیم ولی در غیر این صورت از نامزد ولایی دیگر حمایت خواهیم کرد.

دبیر جبهه های متحد اصولگرایان و پایداری با بیان اینکه نباید تعداد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بالا باشد، اضافه کرد: اگر تعداد نامزدها زیاد باشد رئیس جمهوری در مرحله دوم یا در مرحله اول با رای حداقلی انتخاب می شود که این رای پایین برای مردم هزینه های روحی و روانی دارد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد ورود این طیف به فعالیتهای انتخاباتی شورای شهر افزود: برخی نامزدهای انتخابات شورای شهر فعالیتهای خود را آغاز کرده اند اما جبهه متحد اصولگرایان استان به صورت رسمی اقدامی در مورد انتخابات شورای شهر انجام نداده و در حال بررسی این انتخابات است.

استاندار اردبیل نردبان ترقی عده ای از آدمهای بی صلاحیت نیست

نوروزی همچنین با اشاره به تغییرات مدیریتی در استان، تغییر مدیران را حق طبیعی استاندار دانست و تصریح کرد: استاندار با مدیران زیر مجموعه خود کار می کند بنابراین اگر مدیری همفکر با استاندار نبوده یا توانایی اجرای دستورات و برنامه های استاندار را نداشته باشد تغییر آن مدیر حق طبیعی استاندار است.

وی با اشاره به اینکه چوب کم کاری برخی مدیران را شخص استاندار می خورد، افزود: استاندار اردبیل باید در تغییر مدیران شایسته سالاری، تعهد و تخصص را مد نظر قرار دهد تا پله ای برای بالا رفتن عده ای از افرادی که صلاحیت ندارند، نباشد.

نوروزی با اشاره به خواسته های جبهه متحد اصولگرایان از استاندار اضافه کرد: استاندار اردبیل باید اثرات سوء و مخربی که برخی از رفتارهای نامناسب و عملکردهای نابجای نمایندگان و مسئولان به وجود آورده بودند را از بین ببرد تا ضمن جبران عقب ماندگیها و کاستیها، به مردم استان امید دوباره ببخشد.

دبیر جبهه پایداری در استان نقاط قوت استاندار فعلی اردبیل را بومی بودن وی دانست و ادامه داد: بومی بودن استاندار اردبیل سبب شده که وی مطالبات و خواسته های واقعی مردم استان را شناخته و در جهت این مطالبات برنامه ریزی کند.

وی همچنین با اشاره به عملکرد نمایندگان استان در مجلس نهم با بیان اینکه هنوز برای قضاوت در مورد عملکرد نمایندگان مجلس نهم زود است، اضافه کرد: اگر خطایی در هر یک از نمایندگان اصولگرای استان در مجلس ببینیم این اشتباهات را بدون تعارف و با صراحت کامل اعلام می کنیم.