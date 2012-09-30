تحقق اشتغال خوزستان نسبت به برنامه زمان‌ بندی عقب تر است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر حجازی در نشست شورای اشتغال استان خوزستان، اظهار کرد: به منظور ایجاد اشتغال در استان و تحقق تعهدات دستگاههای اجرایی، ارتباط مستمر بین دستگاهها و بانکها ضروری است.

وی به فعالیتهای حمل و نقل در راستای توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان خوزستان با مشکل کمبود کامیون روبرو است، روزانه 2هزار و 200 کامیون غیر خوزستانی‌ به منظور جا به جا کردن بار وارد استان می ‌شوند.

حجازی با اشاره به مشکلات ورود این کامیونها در پایانه ها و حواشی جاده های استان، گفت: با توجه به این امر تامین کامیون در استان فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال فراهم می کند.

وی بر ضرورت پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای خرید کامیون تاکید کرد و گفت: هر کامیون به طور مستقیم می تواند دو نفر اشتغالزایی داشته باشد، که با تامین این کامیونها در استان می توانیم بیش از چهار هزار و 400 شغل مستقیم ایجاد کنیم.

رئیس کارگروه اشتغال استان خوزستان همچنین به خدمات بین راهی و پتانسیل موجود برای ایجاد اشتغال در آنها اشاره کرد و افزود: در زمینه خدمات بین‌ راهی نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شرکتهای بسیاری متقاضی ارائه خدمات بین ‌راهی در استان بودند،اما حمایت نشده اند، گفت: این شرکتها با وجود تامین 50 درصد سرمایه اما به دلیل مشکلات و موانع بانکی برای تامین 50 درصد دیگر آورده، از ادامه کار انصراف دادند.

حجازی با تاکید بر رفع موانع بانکی و تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و سرمایه گذاران، اظهار کرد: تقویت خدمات بین ‌راهی علاوه بر تقویت حمل و نقل جاده ‌ای و تامین اشتغال، در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای نیز بسیار موثر است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ضرورت توسعه کارگاههای صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: این کارگاهها در زمینه اشتغالزایی تاثیرات مطلوبی دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در سال جاری با توجه به اعتباراتی که تخصیص داده شده، 300 تا 400 واحد کارگاهی صنعتی در استان ساخته خواهد شد که لازم است موضوع متقاضیان و نیز پرداخت وام تجهیزات توسط بانکها پیگیری شود.

وی افزود: استقبال خوبی از کارگاههای صنعتی که در دو سه سال اخیر در استان راه‌اندازی شده، صورت گرفته به طوریکه این کارگاهها اشتغال‌ زایی بسیاری در استان داشته اند.