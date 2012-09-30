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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۱:۵۱

حجازی:

تحقق اشتغال خوزستان نسبت به برنامه زمان‌ بندی عقب تر است

تحقق اشتغال خوزستان نسبت به برنامه زمان‌ بندی عقب تر است

اهواز- خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان با تاکید بر توجه بیشتر دستگاههای اجرایی به ایجاد اشتغال گفت: تا کنون میزان تحقق تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی برای سال جاری نسبت به برنامه زمانبدی عقبتر بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجعفر حجازی در نشست شورای اشتغال استان خوزستان، اظهار کرد: به منظور ایجاد اشتغال در استان و تحقق تعهدات دستگاههای اجرایی، ارتباط مستمر بین دستگاهها و بانکها ضروری است.

وی به فعالیتهای حمل و نقل در راستای توسعه اشتغال اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه استان خوزستان با مشکل کمبود کامیون روبرو است، روزانه 2هزار و 200 کامیون غیر خوزستانی‌ به منظور جا به جا کردن بار وارد استان می ‌شوند.

حجازی با اشاره به مشکلات ورود این کامیونها در پایانه ها و حواشی جاده های استان، گفت: با توجه به این امر تامین کامیون در استان فرصت خوبی برای ایجاد اشتغال فراهم می کند.

وی بر ضرورت پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای خرید کامیون تاکید کرد و گفت: هر کامیون به طور مستقیم می تواند دو نفر اشتغالزایی داشته باشد، که با تامین این کامیونها در استان می توانیم بیش از چهار هزار و 400 شغل مستقیم ایجاد کنیم.

رئیس کارگروه اشتغال استان خوزستان همچنین به خدمات بین راهی و پتانسیل موجود برای ایجاد اشتغال در آنها اشاره کرد و افزود: در زمینه خدمات بین‌ راهی نیز باید اقدامات جدی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شرکتهای بسیاری متقاضی ارائه خدمات بین ‌راهی در استان بودند،اما  حمایت نشده اند، گفت: این شرکتها با وجود تامین 50 درصد سرمایه اما به دلیل مشکلات و موانع بانکی برای تامین 50 درصد دیگر آورده، از ادامه کار انصراف دادند.

حجازی با تاکید بر رفع موانع بانکی و تسهیل پرداخت تسهیلات به متقاضیان و سرمایه گذاران، اظهار کرد: تقویت خدمات بین ‌راهی علاوه بر تقویت حمل و نقل جاده ‌ای و تامین اشتغال، در کاهش تلفات و تصادفات جاده‌ای نیز بسیار موثر است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ضرورت توسعه کارگاههای صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: این کارگاهها در زمینه  اشتغالزایی تاثیرات مطلوبی دارند.

استاندار خوزستان تصریح کرد: در سال جاری با توجه به اعتباراتی که تخصیص داده شده، 300 تا 400 واحد کارگاهی صنعتی در استان ساخته خواهد شد که لازم است موضوع متقاضیان و نیز پرداخت وام تجهیزات توسط بانکها پیگیری شود.

وی افزود:  استقبال خوبی از کارگاههای صنعتی که در دو سه سال اخیر در استان راه‌اندازی شده، صورت گرفته به طوریکه این کارگاهها اشتغال‌ زایی بسیاری در استان داشته اند.

کد مطلب 1708458

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