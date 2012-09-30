  1. ورزش
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۴

تمرینات تیم ملی کاراته در غیاب بهنام‌فر آغاز شد

تمرینات تیم ملی کاراته در غیاب بهنام‌فر آغاز شد

مرحله هفتم تمرینات تیم ملی کاراته کشورمان برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان از روز شنبه در غیاب مربی این تیم در اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‌پوشان کاراته کشورمان که خود برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می‌کنند در حالی تمرینات‌شان را آغاز کردند که مهران بهنام‌فر، مربی تیم ملی به دلیل تصادف پدرش در این اردو حضور نداشت. پدر بهنام‌فر روز جمعه در چاده چالوس دچار سانحه رانندگی شد.

امیر مهدی‌زاده، سعید احمدی، بهمن عسگری، سعید فرخی، ابراهیم حسن بیگی، مازیار الهامی، علی فداکار، ذبیح الله پورشیب، سجاد گنج‌زاده و سامان حیدری نفراتی هستند که روز گذشته تمرینات خود را زیر نظر علیرضا کتیرایی آغاز کردند.

بعد از منتفی شدن اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات کاراته وان آلمان فدراسیون کاراته کشورمان در تلاش است پای چند تیم خوب اروپایی را برای برگزاری دیدار دوستانه و تمرین مشترک با تیم ملی به تهران باز کند.

رقابت‌های کاراته قهرمانی جهان اول تا ششم آذرماه سال جاری در پاریس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1708459

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