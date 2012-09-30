مقایسه سیاستهای رامنی و اوباما درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ناجی البستانی تحلیلگر لبنانی امروز در مقاله ای که از سوی پایگاه النشره منتشره شده به تغییرات احتمالی سیاستهای کاخ سفید درباره ایران، سوریه و اسرائیل در صورت پیروزی رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرداخته است.

در این گزارش آمده است: آنچه برای ما مهم است تفاوت سیاستهای این دو نامزد درباره مسائل خاورمیانه است. در صدر این موضوعات منازعات اعراب و اسرائیل، موضوع تحولات سوریه و فعالیتهای هسته ای ایران قرار دارد.

در صورت پیروزی اوباما وی سیاستهای چهارساله اخیر کاخ سفید را ادامه می دهد. در موضوع سیاست خارجی اوباما برای کاهش انزوای آمریکا در جهان تلاش می کند. اوباما با برگزیدن سیاستی واقع گرایانه تلاش خواهد کرد با جریانهای اسلامی که در کشورهای عربی قدرت گرفته اند، وارد همکاری شود.

پس از عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق وی در نظر دارد تا سال 2014 به طور نهایی عقب نشینی از افغانستان را عملی کند.

اوباما درباره سوریه با وجود اینکه به کناره گیری بشار اسد تاکید دارد، اما درخواستها در زمینه مسلح کردن مخالفان سوری را رد کرد و حتی با ایجاد منطقه پرواز ممنوع نیز بر فراز این کشور مخالفت کرد. وی همین سیاست را در دور دوم ریاست جمهوری اش نیز ادامه می دهد.

درباره ایران اوباما به ادامه راهکار سیاسی و دیپلماتیک در جهت ایجاد یک ائتلاف بین المللی برای فشار بر این کشور ادامه خواهد داد.

با پیروزی رامنی وی سیاستی افراط گرایانه تر از اوباما در اکثر موضوعات اتخاذ می کند به ویژه اینکه حزب جمهوریخواه آمریکا تحت سیطره بازهایی قرار دارد که از لحاظ ایدئولوژیک مواضع راست افراطی دارند.

رامنی در جریان تبلیغات انتخاباتی تاکید کرده که آمریکا باید به نقش آفرینی خود در رهبری جهان ادامه دهد حتی اگر این موضوع، استفاده از گزینه نظامی را هم به همراه داشته باشد.

وی روسیه را دشمن ژئوپلتیک آمریکا می داند و خواستار در نظر گرفتن تدابیر شدید علیه هجوم اقتصادی چین به بازارهای آمریکا شده است. بر عکس اوباما که خواستار کاهش هزینه های دولتی است، وی بر لزوم افزایش بودجه از جمله بودجه پنتاگون تا 100 میلیارد دلار در سال 2016 تاکید دارد.

رامنی با عقب نشینی آمریکا از افغانستان موافق است اما با انجام سریع این عقب نشینی تعارض دارد. وی تعهد کرده به کشورهایی که رژیمهای دیکتاتوری را سرنگون کرده اند در جهت برقراری دموکراسی کمک می کند اما نگاه طیف حامی وی به جریانهای اسلامی منفی است.

وی درباره سوریه و ایران مواضعی تندتر از اوباما دارد. درباره سوریه موضع فعلی کاخ سفید را فلج دانسته و از اخراج دیپلماتهای سوری استقبال می کند. وی البته با دخالت نظامی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه همانند آنچه در لیبی رخ داد مخالف است اما مخالفتی با تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری ندارد.

درباره ایران رامنی با حمله مستقیم آمریکا موافق نیست اما اقدام اسرائیل در این زمینه در صورتی که ضرورت داشته باشد را رد نمی کند! وی درباره خاورمیانه به ضرورت حفظ امنیت اسرائیل و برتری نظامی آن تاکید دارد و حتی در مواضع افراطی قدس را پایتخت اسرائیل معرفی کرده که این مواضع با واکنشهای بسیار منفی مواجه شد که حتی دولت آمریکا را نیز به دردسر انداخت.