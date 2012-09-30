سرهنگ پاسدار باز‌نشسته ابوالقاسم نوری صبح یکشنبه در حاشیه برنامه کوهنوردی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: در این برنامه گروه‌های کوهنوردی پایگاه مقاومت بسیج شهید مدنی به نمایندگی از بسیج، آموزشگاه نظامی شهید هاشمی‌نژاد، صابرین(پیشکسوتان دفاع مقدس)، قمر بنی‌هاشم(جانبازان)، فرهنگیان، معرفت(اساتید دانشگاه آزاد)، امام صادق(ع) و تیم کوهنوردی شهرستان نیشابور حضور داشتند.

وی اظهار داشت: این کوهنوردی به‌مناسبت گرامی‌داشت شهدای ورزشکار و ایام ولادت حضرت امام رضا(ع) برگزار شد.

عضو گروه کوهنوردی گروه صابرین گفت: قرائت صلوات خاصه امام رضا(ع)، زیارت حرم امام‌زاده یحیی‌ابن‌موسی‌ابن‌جعفر(ع) و غبارروبی گلزار شهدای روستای باغشن در راه بازگشت از برنامه‌های جانبی این اردو بود.

نوری اضافه کرد: باید به ورزش کوهنوردی و تفریحات سالم توجه جدی شود و این ورزش یکی از راه‌های خوب و موفق برای جوانان است.

وی یکی از راه‌های جذب جوانان توسط منافقان در اوایل انقلاب را همین ورزش کوهنوردی دانست و یادآور شد: بسیاری از جوانان کشور توسط همین تفریحات به انحراف کشیده شدند.

مدبر برنامه صعود به قله قوچ‌گرد نیشابور تاکید کرد: برای جذب جوانان به ارزش‌ها، مساجد و بسیج باید به تفریحات سالم توجه جدی صورت گیرد.

نوری اظهار امیدواری کرد: این برنامه‌ها در طول سال به‌مناسبت‌های مختلف افزایش یابد.