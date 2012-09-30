"لوکاس پودولسکی" تنبل است

به گزارش خبرگزاری مهر، پودولسکی آغاز خوبی به همراه آرسنال در رقابتهای این فصل لیگ برتر انگلستان داشته و از زمان جدایی از کلن سه گل برای این تیم به ثمر رسانده است.
مربی پیشین اسکاتلند که در حال حاضر هدایت تیم فوتبال آذربایجان را برعهده دارد، میگوید این بازیکن 27 ساله بیشتر اوقات خود را در میهمانی سپری میکرده است.
"برتی فوگتس" به "سان" گفت: خوشحالم که پودولسکی از کلن رفته است. او دوستان زیادی آنجا داشت. اگر پولدی سه بار به خط دفاع بازمیگشت از او به عنوان یک دونده بزرگ تقدیر میکردند و به خاطر شهرتی که از آن برخوردار بود کار سادهای داشت اما در آرسنال مربی دارد به نام "آرسن ونگر" که وی را به کار سخت در تمرینات و مسابقات وا میدارد.
وی افزود: اگر پودولسکی دو یا سه بار در تمرینات عملکرد خوبی نداشته باشد از بازی محروم میشود. این راهی است که به وسیله آن میتوان پودولسکی را به سطح یک بازیکن حرفهای واقعی ارتقا داد.
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