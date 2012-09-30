به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بهداشت جهانی بعد از اعلام همه‌گیری در حال رشد مصرف سیگار که در دهه گذشته بارها و بارها تکرار کرده بود، در طی چند سال گذشته اذعان کرده که با همه‌گیری دیگری از دخانیات به نام قلیان روبرو هستیم.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت و درمان، مصرف قلیان بین نوجوانان و جوانان به طور چشم گیری افزایش یافته، به طوری که طبق مطالعات انجام شده در ایران مصرف قلیان بین نوجوانان 13 تا 15 سال از سال 1382 تا 1386 دو برابر افزایش یافته است.

هر شش ثانیه در جهان یک نفر در اثر ابتلا به بیماری‌های مرتبط با دخانیات از جمله قلیان و سایر مواد دخانی جان خود را از دست می‌دهند.

مصرف کنندگان قلیان و اطرافیان آنها که در معرض دود تحمیلی قرار دارند، همچون مصرف کنندگان سیگار مبتلا به انواع بیماری‌های قلبی، عروقی و تنفسی و سرطان‌ها خواهند شد.

قلیان دارای 70 ماده سرطان‌زا است

زیان استنشاق دود ناشی از قلیان برای افرادی که به طور غیرمستقیم در معرض آن قرار دارند، به مراتب بیش از دود سیگار بوده، چرا که سیگار دارای چهار هزار ماده سمی و 40 نوع ماده سرطان زاست در حالی که قلیان دارای چهار هزار ماده سمی و 70 ماده سرطان زاست.

چروکیدگی پوست، پیری زودرس، تیرگی زیر چشم و لبها، زردی و فساد دندان‌ها از دیگر آثار مصرف قلیان است.

زنانی که در طول دوران بارداری خود، مصرف کننده قلیان بوده یا در معرض دود قلیان اطرافیان قرار گرفته‌اند، وزن نوزادان‌شان در هنگام تولد کمتر از حد طبیعی بوده و خطر ابتلا به بیماری‌های ریوی در این نوزادان بیشتر است.

هر فرد سیگاری که به طور متوسط روزانه هشت تا 12 نخ سیگار مصرف می‌کند، به طور متوسط با 40 الی 75 پک در روز حدود 0.5 تا 0.6 لیتر دود استنشاق می‌کند . هر فرد مصرف کننده قلیان در هر وعده مصرف معادل 80 تا 100 نخ سیگار دود دریافت می‌کند.

45 دقیقه پس از مصرف قلیان، مونو اکسید کربن موجود در خون دو برابر و نیکوتین آن سه برابر زمانی می‌شود که فرد سیگار می‌کشد.تنباکو و توتون مورد استفاده در قلیان معمولا از بی‌کیفیت ترین و نامرغوب‌ترین انو اع موجود و در واقع خطرناکترین آنهاست و اسانس‌ها و مواد معطر استفاده شده در تنباکوهای معسل یا میوه‌ای حاوی هزاران ماده سمی و کشنده است.

مرگ سالانه 60 هزار نفر بر اثر استعمال سیگار و قلیان

متاسفانه در کشور ما سالیانه بیش از 60 هزار نفر به علت مصرف سیگار و قلیان و بیماری‌های وابسته به آن جان خود را از دست می‌دهند.

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که نوجوانان و جوانان زیر 21 سال بسیار سریع‌تر، نسبت به افراد بزرگسال به قلیان و سیگار معتاد می‌شوند، زیرا بدن آنها در برابر نیکوتین مقاومت کمتری نشان می‌دهد.

دود دست سوم

حدود 90 درصد از نیکوتین تنباکوی دود شده به دیوار، سطوح، وسایل نرم درون خانه و لباس، مو و پوست افراد می‌چسبد همه افراد در معرض خطرات این سموم قرار دارند، اما افراد خاص مانند خانم‌های باردار، اشخاص مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و نیز کودکان و نوزادان تحت تاثیر بیشتری قرار دارند و زودتر دچار عارضه می‌شوند.

قلیان میوه‌ای؛ مرگ با طعم میوه

برای ساخت مواد مورد نیاز برای قلیان میوه‌ای، پوست میوه ها را تخمیر می کنند و با ملاس یا گلیسرین مخلوط می کنند.

اگر این مخلوط با زغال سوزانیده شود آکرولئین تولید می شود.آکرولئین یک ماده سرطانزا است که به ویژه باعث سرطان مثانه و ریه و بیماریهای قلبی و عروقی و می شود .به علاوه بر اثر استفاده مشترک از قلیان احتمال ابتلا به بیماری‌هایی نظیر تب خال و سل آنفلوآنزا افزایش می یابد.