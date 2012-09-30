به گزارش خبرنگار مهر، جدول رده بندی گروه های چهارگانه شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به میزبانی ارومیه با پایان بازی های سه روزه دور مقدماتی به شرح زیر اعلام شد:



گروه A



تیمها امتیازها مسابقات جزئیات نتایج ست بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 برد باخت ایران 6 2 2 0 1 1 6 1 استرالیا 2 2 1 1 1 1 4 5 ترکمنستان 1 2 0 2 1 1 2 6

گروه B



تیمها امتیازها مسابقات جزئیات نتایج ست بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 برد باخت ژاپن 9 3 3 0 3 0 9 0 تایلند 6 3 2 1 2 1 6 3 سریلانکا 3 3 1 2 1 2 3 6 افغانستان 0 3 0 3 0 3 0 9

گروه C

تیمها امتیازها مسابقات جزئیات نتایج ست بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 برد باخت چین تایپه 3 2 1 1 1 1 5 3 هند 3 2 2 0 1 1 6 3 ازبکستان 0 2 0 2 1 1 1 6

گروه D



تیمها امتیازها مسابقات جزئیات نتایج ست بازی برد باخت 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3 برد باخت چین 5 2 2 0 1 1 6 2 کره 4 2 1 1 1 1 5 4 قزاقستان 0 2 0 2 1 1 1 6

مرحله دوم شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز یکشنبه به مدت دو روز همانند دور مقدماتی در دو سال 6 هزار نفری الغدیر ارومیه و 3 هزار نفری شهیدان آهندوست پیگیری می شود.

در مرحله دوم جام شانزدهم 11 مسابقه به شرح زیر برگزار می شود:

یکشنبه نهم مهرماه:

ساعت 10، (قزاقستان – افغانستان)

ساعت 10، (کره جنوبی – ژاپن)

ساعت 14، (هندوستان – استرالیا)

ساعت 16، (ایران – چین تایپه)

ساعت 18، (چین – تایلند)

دوشنبه دهم مهرماه:

ساعت 10، (استرالیا – چین تایپه)

ساعت 14، (ازبکستان – ترکمنستان)

ساعت 14، (تایلند – کره جنوبی)

ساعت 16، (سری لانکا – قزاقستان)

ساعت 16، (ایران – هندوستان)

ساعت 18، (چین – ژاپن)

سه شنبه یازدهم مهرماه تیم های شرکت کننده در مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا استراحت دارند و مرحله نیمه نهایی نیز از چهارشنبه دوازدهم مهرماه آغاز می شود.

نتایج کامل دور مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا

تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

تیم های ژاپن، چین، ایران، چین تایپه و تایلند در سومین روز شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا به پیروزی رسیدند تا دور مقدماتی این رقابت ها با 15 دیدار به پایان برسد.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبسکتان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.