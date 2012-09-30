ایران نمی تواند فقط به مقابله متعارف با صهیونیستها فکر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرت الله تاجیک در مطلبی تحت عنوان "ماژیک قرمز روی بمبهای مغناطیسی صهیونیستها" می نویسد: اگر چه صهیونیستها چنین می نمایانند که برای حمله به ایران بی تابند ولی باید عنوان کرد که مجموعه ظرفیتهای داخلی آنها و نیز عوامل خارجی برای حمله مستقیم به ایران در شرایط کنونی آماده نیست.

تاجیک می نویسد: با این وجود علیرغم چنین زمینه هایی با توجه به دو مسئله انرژی هسته ای و نیز نقش و تاثیر مواضع ایران در معادلات منطقه ای، تهدیدات مستقیم رژیم صهیونیستی را به دلیل خوی و فلسفه وجودی اش نباید نادیده گرفت. ایران بعنوان کشوری که اینچنین دائماً از سوی یک ابرقدرت مورد تحریم های یکجانبه و خارج از مجامع جهانی واقع شده و از همکار استراتژیک و از سوی دست نشانده اش در منطقه نیز بصورت دائمی مورد تهدید برای حمله قرار می گیرد و طبق مقاله ساندی تایمز حتی کاربرد بمبهای الکترو مغناطیسی علیه تاسیسات زیر بنایی ایران بعنوان یک وسیله تخریب انهدام جمعی نیز ذکر می شود، نباید و نمی تواند دست روی دست گذاشته و فقط به مقابله با روشهای متعارف فکر کند.



تاجیک که هم اکنون در انگلیس و تحت بازداشت خانگی به سر می برد، می نویسد: به دیگر سخن ادامه این روند از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی یعنی تداوم و سخت کردن تحریمها و ادامه تهدیدها آنگونه که در سخنان اوباما و نتانیاهو در اجلاس شصت و هفتم مجمع عمومی سازمان ملل انعکاس یافت که به نوعی چهره دیگر سیاست هویج و چماق است باعث هول دادن ایران به سمت دستیابی به فناوریی خواهد شد که تا کنون حتی به اذعان مقامات آمریکایی ایران تلاشی برای دستیابی به آن نداشته است. ایران هم تجربه تعلیق داوطلبانه خود را دارد که متاسفانه غرب به تعهدات خودش عمل نکرد و هم تجربه خلع سلاح قذافی در لیبی این را نشان می دهد. لذا این سوء ظن و فشار بی منطق دائمی آمریکا می تواند ایران را از حالت بازیگر منطقی خارج کرده و در مرحله ای به عکس العمل ایران منجر شود.



در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: زندگی دائمی زیر سایه ترس و تحریم راه دیگری برای ایران جز راهی که در 33 سال گذشته به آن عمل کرده باقی نخواهد گذاشت. یعنی با استفاده از دانش و توانمندیهای کارشناسان خود نه تنها بر توانائیهای دفاعی اش بیفزاید بلکه بدنبال طراحی و ابداع روشهایی برای مقابله با هر گونه تحرک رژیم صهیونیستی باشد. در حالیکه اگر کشورهای غربی و مخصوصا آمریکا با احترام به حقوق حقه ایران می نگریستند، اثرات مفیدتری در منطقه و جهان برای صلح و آرامش حاصل می گشت.



نصرت الله تاجیک در ادامه یادداشت خود برای مهر می نویسد: این امر نیاز به تلاش و توجه کارشناسی بیشتری در بخش سیاسی دارد که احساس می کنم متاسفانه فعالیت قوی دیپلماتیک و سیاسی در زمینه تحریم های یکجانبه آمریکا و نیز تحریک ها و اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی صورت نپذیرفته است. حداقل در زمینه مستند سازی چنین تهدیداتی فارغ از مسائل تبلیغاتی و یا رسانه ای بیشتر می توان فعالیت نمود.