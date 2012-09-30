هرگونه اهانت به مقدسات اسلامی با پاسخ محکم جهان اسلام مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام جواد نوری در نشست هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز در محکومیت اهانت به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام(ص) گفت: اینگونه اقدام های ضد دینی که با هدف تخریب چهره مسلمانان انجام می شود همواره محکوم به شکست بوده و مورد قبول افکار عمومی جهان نیست .

وی ادامه داد: امروز جهان اسلام سراسر خشم و نفرت بر ضد آمریکا و رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی بوده که با ساخت و انتشار فیلمی موهن علیه پیامبر رحمت و مهربانی سعی داشته که از ایشان چهره ای خشن نمایش دهد .

وی گفت: مسلمانان بیدار تر از آن هستند که در برابر این گونه حرکات مذبوحانه و ضد بشری که موجب جریحه دار شدن قلوب انسان های بیدار و آزاده می شود سکوت کنند .

نوری با اشاره به ضرورت تداوم اعتراض های مردمی علیه اقدام موهن آمریکا و صهیونیست گفت: بر این اساس و بنا به دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور هر روز در یکی از استانها تظاهرات اعتراض آمیز برگزار می شود .

وی اظهار داشت: این تظاهرات در استان ایلام روز دوشنبه هفته جاری ساعت 10 صبح و در شهر ایلام از محل میدان 22 بهمن تا چهار راه رسالت برگزار خواهد شد .