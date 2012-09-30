به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری صبح یکشنبه در نشست شورای فنی استان افزود: هر پروژه‌ای از مسکن مهر که پیشرفت فیزیکی کاری آن به 70 درصد برسد، باید کار خدمات رسانی آب، برق، گاز، مخابرات، فاضلاب ومحوطه سازی آن بلافاصله آغاز شود.

وی بیان داشت: حوزه معاونت امور عمرانی، نمایندگانی از دستگاه‌های خدمات رسان وشهرداری، راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در قالب تیمی در بازدید از همه سایت‌های مسکن مهر در شهرستان‌ها، آخرین وضعیت کیفی و کمی آنها را ارزیابی و درشواری فنی مطرح می کنند.

صابری با بیان اینکه باید در اجرای مراحل کار به گونه‌ای عمل شود که در هیچ زمینه‌ای دوباره کاری نشده و هزینه اضافه به پروژه تحمیل نشود، افزود: در پیشبرد ساخت و ساز مسکن مهر باید همدل و هماهنگ عمل کرد و هر چه سریعتر در تکمیل مجتمع‌های مسکن مهر و خدمات دهی واحداث یا دسترسی آنها به مکان‌های فرهنگی، ورزشی و فضای آموزشی نیز اقدام شود.

استاندار با بیان اینکه طرح مسکن مهر از جمله ابتکارات دولت عدالت محور است که طی سال‌های اخیرعده زیادی از هموطنان درشهرها و روستاها را صاحب خانه کرده است، اظهار داشت: راه و شهرسازی استان‌ درشهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت و شهرهای جدید و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درشهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت موظف هستند به منظور ثبت نام متقاضیان مسکن مهر واحراز شرایط آنها و همچنین واگذاری واحدهای مسکن مهر به متقاضیان اقدام کنند.

صابری تصریح کرد: همه کسانی که متقاضی مسکن مهر هستند درصورت داشتن شرایط می‌توانند از طریق راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به این خواست خود دست یابند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از 24 هزار واحد مسکن مهر در این استان در دست احداث است.