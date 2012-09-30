ایستگاه مطالعه در پایانه مسافربری همدان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل حمل و نقل و پایانه های همدان گفت: تفاهم نامه راه اندازی اولین ایستگاه مطالعه شهر همدان در پایانه مسافربری بین ادارات کل حمل و نقل و پایانه ها و کتابخانه های استان همدان به امضا رسید.

گودرز محمودی افزود: ایستگاه مطالعه با هدف تجهیز پایانه مسافربری همدان به کتابخانه و ترویج فرهنگ کتابخوانی در این مکان راه اندازی می شود.

وی با اعلام آمادگی کامل به منظور حمایت از این طرح ملی آن را زمینه ساز مناسبی برای رشد شاخص مطالعه در استان همدان دانست.

محمودی گفت: استقبال عمومی از این ایستگاه ها منوط به طراحی و اجرای یک برنامه منسجم تبلیغاتی از طریق رسانه های عمومی است.

21 حرفه جدید مهارتی در همدان آموزش داده شد

رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان همدان گفت: طبق نیازسنجی های واحد آموزش این مرکز و بنا به درخواست واحدهای صنفی و صنعتی همدان، 21 حرفه جدید مهارتی در همدان به متقاضیان آموزش داده شد.

محمدحسن حسینی پارسا با بیان اینکه این دوره ها در نیمه نخست سال جاری در بخش های مختلف به صورت رایگان به متقاضیان ارائه شد، گفت: دوره های آموزشی طراحی و محاسبات قطعات استاندارد با INVERTOR ، کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT ، کارور PHOTOSHOPPHOTOSHOP ، کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی ARC GIS با نرم افزار GIS ، تحلیل الکترونیک با نرم افزار ASPICE ، مرمتگر و احیا و بازسازی ابنیه تاریخی با نرم افزار STUDIO 3DMAX ، طراحی برد مدارچاپی مدارات الکترونیک با نرم افزار PROTEUS ، طراحی قطعات سه بعدی از جمله رشته های جدید بوده است.