حمایت میراث فرهنگی از پایان نامه های دانشجویان دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا محمدی در همایش گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت که امروز همزمان با هفته گردشگری در سالن همایشهای صدا و سیما در حال برگزاری است گفت: اهمیت توسعه گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست اما آنچه می توان بر آن تاکید کرد نقش مدیریت کلان در توسعه گردشگری است.

وی گفت: مدیریت بدون برنامه ریزی و برنامه ریزی بدون پژوهش راه به جایی نمی برد.

محمدی ادامه داد: پژوهشگاه میراث فرهنگی به منظور تحقق سیاستهای کلان نظام و دولت بر آن است بیش از پیش به اجرای ماموریتهای پژوهشی خود نسبت به شناخت این حوزه از علم بیشتر فعالیت کند و توسعه همکاریهای پژوهشی علمی را گسترش دهد. به همین منظور تفاهم نامه های متعددی با دانشگاهها و مراکز پژوهشی در داخل و خارج کشور منعقد شده و یا در حال اجراست.

وی افزود: امید است با حمایت مسئولان اجرایی و تقویت منابع مالی پژوهشی، گامهای موثرتری برداریم.

محمدی گفت: پژوهشگاه برنامه های مختلفی از جمله برگزاری نشست های علمی تخصصی را برای حمایت از موضوع گردشگری در پیش رو دارد. همچنین قرار گرفتن در کنار معاونت گردشگری این مهم را فراهم کرده و به همکاری همه دستگاهها نیازمندیم.