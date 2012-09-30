اردبیل رتبه برتر کشور در برگزاری هفته فرهنگ رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ارزیابیهای صورت گرفته از دهمین جشنواره فرهنگی، هنری امام رضا (ع) از سوی وزارت ارشاد اسلامی، اردبیل به عنوان یکی از استانهای برتر در زمینه برگزاری هفته فرهنگ رضوی و جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی شناخته شد و مورد تقدیر قرار گرفت.

علاوه بر این مدیر کل ارشاد اسلامی استان نیز به عنوان دبیر ستاد برگزاری هفته فرهنگ رضوی و جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی به دلیل برگزاری موفق این برنامه های معنوی و مذهبی از سوی وزیر ارشاد اسلامی تقدیر شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همین مناسبت با ارسال تقدیر نامه ای از منصور شرفی مدیر کل ارشاد اسلامی استان و دبیر ستاد برگزاری هفته فرهنگ رضوی و جشنواره مدیحه سرایی و چاوشی خوانی رضوی در استان تجلیل کرد.

در بخشی از پیام تقدیر سید محمد حسینی آمده است: برگزاری هفته فرهنگ رضوی در استانهای کشور ابتکاری بدیع و اقدامی شایسته بود که شمیم روح نواز و جانبخش فرهنگ و هنر و ادب و اندیشه ناب ولایی و رضوی را در سرتاسر میهن اسلامی پراکنده ساخت و همگان را به بهره گیری از مائده روحانی و آبشخور زلال معارف و آموزه های ملهم از فرهنگ پربار و انسان ساز خاندان عصمت و طهارت صلا داد.

وی در ادامه عنوان کرده است: اینک به یاری خداوند بزرگ و عنایت ویژه عالم آل محمد مولا علی بن موسی الرضا و تحت توجهات حضرت ولی عصر و با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای گسترش روز افزون فرهنگ و معنویت در سطح جامعه نخستین هفته فرهنگ رضوی در آن استان با همت والا و کوشش بی شائبه جامه تحقق و اجرا به خود پوشیده است، قدردانی و سپاسگزاری از این خدمت بزرگ را وظیفه خویش می دانیم و بدینوسیله از جنابعالی تقدیر به عمل می آید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان افزوده است: در پناه عنایات ایزد تبارک و تعالی و زیر سایه پرچم آسمانی رضوی پیروز و سرافراز و سعادتمند باشید.