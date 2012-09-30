تصویر مردی با دست و پای بیونیک/ تغییر کامل زندگی معلولان

به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل اسوینگر در 13 سالگی درحالی که مشغول بازی با دوستانش بود، دست راست و پای خود را در یک تصادف وحشتناک با قطار در سال 1992 از دست داد.

مایکل پس از اینکه به عنوان اولین فردی که قرار است از این فناوری پزشکی پیشرفته در بریتانیا استفاده کند اظهار داشت که بهترین چیز برای وی راه رفتن در خیابان و گرفتن دستان دختر کوچکترش است.

مایک 33 سال اظهار داشت این دست بیونیک که با باطری کار می کند به وی زندگی جدیدی داده است

وی اظهار داشت: این دست و پای بیونیک زندگی من را به شکل قابل توجهی تغییر داد. داشتن یک دست بیونیک که مثل یک دست عادی کار می کند اعتماد به نفس من را افزایش داده است و مرا ترغیب می کند که کارهای مختلفی انجام دهم. در این میان صدای کودکان کوچک را در خیابان شنیده ام که می گویند نگاه کند او یک ربات است.

وی افزد: بهترین شرایط وقتی است که کوچکترین فرزندم دست بیونیک را در خیابان در دستان خود گرفت، خانواده من از این وضعیت بسیار راضی هستند.

این بازوی بیونیک دربرگیرنده دو الکترود در یک سوکت(socket) است که یکی از آنها به ماهیچه دوسربازویی وی متصل شده و دیگری به ماهیچه سه سر بازویی وی متصل شده است. ضربه های الکترونیکی از ماهیچه ها و پایانه های عصبی یک جریان ایجاد می کند که دست مایک را که به" سبک ترمیناتور" ساخته شده را تحریک به حرکت می کند.

اگر مایک ماهیچه دو سربازویی خود را سفت کند، دست بسته می شود و وقتی که ماهیچه سه سربازویی خود را سفت می کند دست باز می شود.

وی پس از انجام تحقیقات و ملاقات با RSLSteeper به عنوان سازنده این دست، تصمیم گرفت اولین نفری باشد که این دست روی وی آزمایش می شود. به وی گفته شد که این فناوری در مراحل بسیار ابتدایی است و بیشتر در بخش خصوصی کاربرد دارد تا سازمان بهداشت عمومی بریتانیا، اما وی با انجام این کار موافقت کرد.

شش ماه پیش وی برای بررسی سیگنالهای دست خود مراجعه کرد و به وی گفته شد که وی اولین کسی بوده که قرار است این دست را دریافت کند.

مای گفت: می دانستم که این دست چه تأثیری در زندگی من دارد، داشتن یک دست بیونیک به معنای تغییر کامل زندگی من بود.

تصویر مایکل در زمان 13 سالگی وقتی که یک دست و یک پای خود را در یک تصادف قطار هنگام بازی با دوستانش از دست داد

مایکل اکنون می تواند به ماهیگیری برود، کارهای روزمره انجام دهد، بند کفشهای خود را ببندد و با دیگران دست بدهد و یک بسته چیپس را باز کند.

وی گفت: پیشتر برای بازکردن یک پاکت نامه و درآوردن نامه یا بستن در ماشین پس از سوار شدن تلاش می کردم، اکنون تلاش می کند از تجربه خود برای الهام بخشیدن به دیگران استفاده کنم.

مایک با اشاره به این که پذیرش این معلولیت برایش بسیار دشوار بوده تأکید کرده که قصد دارد از تجربه مثبت خود برای الهام بخشیدن به دیگران استفاده کند