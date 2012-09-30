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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

سامانه های فناوری اطلاعات نیروی دریایی سپاه افتتاح شد

سامانه های فناوری اطلاعات نیروی دریایی سپاه افتتاح شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: سامانه های فناوری اطلاعات نیروی دریایی سپاه با حضور فرمانده نیروی دریایی سپاه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار دریادار پاسدار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه طی سخنانی در مراسم افتتاح سامانه های فناوری اطلاعات نیروی دریایی سپاه، با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی و  ماهیت نظام سلطه استکباری، خاطر نشان کرد: دشمنی ما با آمریکا، دشمنی حق با باطل است.

دریادار فدوی ضمن تقدیر از دست اندرکاران راه اندازی سامانه های فناوری اطلاعات نیروی دریایی سپاه، گفت: ما باید دائما خودارزیابی داشته باشیم و در حوزه های مختلف، خود را با آن چه باید باشیم مقایسه کنیم و نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف خود را برطرف کنیم.

وی با اشاره به فعالیت روزافزون دشمن در فضای مجازی و تشکیل شبکه های ماهواره ای، افزود: ضد انقلاب در یک ماه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به شبکه های فارسی زبان خود، افزوده است و با توجه به روندی که شاهد آن هستیم، ما باید در این حوزه ها با بهره گیری از متخصصانمان،‌ با جدیت و عزم بیشتری ورود پیدا کنیم.

سردار فدوی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع امنیت و حفاظت از اطلاعات اشاره کرد و گفت: اگر در سیستم های ما امنیت لازم وجود  نداشته باشد، دشمن به راحتی می تواند از اطلاعات مجموعه ما استفاده کند.

وی افزود: دشمن امروز حاضر است برای به دست آوردن کوچکترین اطلاعات ما، میلیاردها هزینه کند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: امنیت اطلاعاتی برای سپاه، به منزله یک شاه کلید است و باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: امروز نیروهای سایبری ما به راحتی به محرمانه ترین اطلاعات دشمن، دست یافته اند و اصول نبرد سایبری به نحو مطلوبی ارتقا پیدا کرده است.

کد مطلب 1708486

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