نگاه رقابتی بر بنادر حاکم شود/نظم بخشی فعالیتهای دریایی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی صبح یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی در بندرعباس با بیان اینکه ایران اسلامی از موقعیتهای منحصر به فردی در زمینه دریا برخوردار است، اظهار داشت: وجود دو نقطه استراتژیک دنیا در مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و برخورداری از مناطق دریایی و ساحلی فراوان موقعیتی منحصر به فرد را به ایران در زمینه دریایی بخشیده است.

وی مجموعه بنادر را فرصت بسیار ارزنده ای برای اقتصاد کشور دانست و افزود: 95 درصد واردات و 85 صادرات کالا در کشور از طریق بنادر انجام می شود که این مسئله نشان دهنده نقش بسیار مهم بنادر در اقتصاد کشور است.

استاندار هرمزگان ادامه داد: بنادر نقش مهمی در افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی ایفا می کنند و نقش آنها در تقویت امنیت ملی نیز بی نظیر است و بنابراین باید با نگاهی عمیق و حرکتی بزرگ و ماندگار مجموعه بنادر کشور را بسیار بیشتر تقویت کنیم.

عزیزی با تاکید بر درک نیازها و چالشهای مباحث دریایی و بندری کشور، عنوان کرد: در راستای پیشرفت بنادر باید نگاه رقابتی در بنادر کشور به خصوص در بحث تجارت خارجی حاکم شود و بنادر به عنوان دروازه های طلایی ارتباطات کشور مورد توجه قرار گیرند.

وی نوسازی و روان سازی تجارت در بنادر و توسعه زیرساختها و ایجاد تهسیلات برای مسافرتهای دریایی را از دیگر نیازهای بنادر برشمرد.

استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود نظم بخشی به فعالیتهای دریایی در کشور را ضروری دانست و بیان داشت: توجه به نظم بخشی در دریا از مشکلاتی همچون قاچاق و ورود کالاهای مخرب به کشور از طریق دریا جلوگیری می کند و همچنین طراحی برنامه ای جامع برای ساماندهی سواحل نیز بسیار ضروری است.

عزیزی تاکید کرد: توسعه تجارت از طریق دریا با تقویت بسترهای ارتباطی زمینه ساز تحولات بزرگی خواهد شد که باید به آن به طور ویژه توجه شود.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به مبحث ایمنی در دریا شد.