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۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۳۶

عظیمی زاده:

مکانهای مسقف در پارکهای یزد در اختیار هلال احمر قرار داده می شود

مکانهای مسقف در پارکهای یزد در اختیار هلال احمر قرار داده می شود

یزد - خبرگزاری مهر: شهردار یزد گفت: مکانهای مسقف در پارکهای یزد در اختیار هلال احمر قرار داده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عظیم زاده، صبح یکشنبه در نشست شورای معاونان جمعیت هلال احمر استان یزد اظهار داشت: یکی از وجوه مشترک هلال احمر و شهرداری، برآورده کردن توقعات و انتظارات مردم است که در برخی از موارد طبق ضوابط و قوانین این خواسته ها امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: شهرداری حاضر است تا حد توان در برخی از موارد از قبیل تبلیغات آموزشهای امدادی و کمک در رفع مشکلات اراضی هلال احمر، مساعدت لازم را انجام دهد.

عظیم زاده در مورد درخواست مدیرعامل هلال احمر برای استقرار وسایل و تجهیزات امدادی برای آموزشهای امداد و کمکهای اولیه توسط امدادگران در پارکها بیان داشت: به زودی رایزنی لازم برای در اختیار گذاشتن مکانهایی مسقف به عنوان انبار در پارکهای استان انجام خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد افزود: فعالیت های عمرانی هلال احمر استان یزد در این چند ساله اخیر رشد چشمگیری داشته که مهمترین آنها ساخت پایگاه های امداد و نجات بین شهری، ساخت مدرسه علمی و تخصصی امداد و نجات و بازسازی و مرمت تعدادی از ساختمانهای این مرکز برای ارائه خدمات درمانی است.

کاظم مشرف اظهار داشت: با توجه به اینکه فعالیت های هلال احمر از جمله آموزش امداد و کمکهای اولیه، امداد رسانی در حوادث، خدمات درمانی و حمایتی به صورت عام المنفعه انجام می گیرد، بنابراین هیچگونه درآمدی در قبال انجام این فعالیتها عاید این مرکز نخواهد شد، به همین دلیل برای بسط و گسترش آموزشهای همگانی و امدادی به مردم، نیاز به امکانات و ابزارهایی است که تامین آنها مساعدت سایر ارگانها به خصوص شهرداری را می پذیرد.

شهردار یزد با تکمیل فرم عضویت و پوشیدن لباس داوطلبان جمعیت رسما عضو داوطلب جمعیت هلال احمر استان یزد شد.

کد مطلب 1708490

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