رقابتهای تنیس لیگ دسته یک کشور در یزد آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تنیس لیگ دسته یک کشور با حضور تیم های تهران، زنجان، البرز، قزوین، یزد و خوزستان در مجموعه ورزشی شهید نصیری یزد آغاز و در روز نخست سه دیدار برگزار شد.



در نخستین دیدار این رقابت ها تیم هتل سنتی یزد با نتیجه پنج بر صفر تیم زنجان را در هم کوبید.



تیم تهران نیز با نتیجه سه بر دو از سد البرز گذشت و تیم خوزستان هم با نتیجه چهار بر یک مغلوب تیم قزوین شد.

این رقابت ها تا روز چهارشنبه 12 مهرماه در یزد ادامه خواهد داشت.



برگزاری مسابقات کانوپولو و ماراتن در یزد



اولین دوره مسابقات انتخابی قایقرانی در رشته کانوپلو و ماراتن استان یزد روز جمعه هفتم مهرماه در یزد برگزار شد.



این مسابقات در دو بخش کانوپولو و ماراتن در یزد برگزار شد.



در پایان این مسابقات و در بخش کانوپولو محسن جعفری به عنوان بهترین بازیکن و مرتضی رجبیانی هم به عنوان آقای گل این دوره از مسابقات انتخاب شدند.



همچنین در بخش ماراتن نیز محسن جعفری، معین محتاجعلی و علی زینلی به ترتیب عناوین اول تا سوم را از آن خود کردند.



برگزاری مسابقات شنا بانوان در یزد



به مناسبت هفته دفاع مقدس یک دوره مسابقه ی شنا در بخش بانوان بین استخرهای شهرستان یزد برگزار شد.



مسابقات شنا بانوان گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور 60 شناگر از پنج استخر شهرستان یزد برگزار شد.



تیم استخر کارگران الف مقام اول را به دست آورد و تیمهای استخر کارگران ب و تیم استخر کوثر الف مقامهای دوم و سوم را از آن خود کردند.