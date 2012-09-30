شش رتبه برتر در آزمون بورد فوق تخصصی کسب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شش دانش آموخته دانشگاه در آزمون بورد فوق تخصصی کشوری موفق به کسب سه رتبه اول کشوری و سه رتبه دوم کشوری شدند.

مظفر طالب زاده در فوق تخصص گوارش بالغین، دکتر بهروز بنیادی در فوق تخصص عفونی اطفال و دکتر سید امیدرضا ذکاوت در فوق تخصص خون و سرطان موفق به کسب رتبه اول این آزمون کشوری شدند.

دکتر فرخ فرخ نیا در فوق تخصص کلیه اطفال ، دکتر مژگان شمس در فوق تخصص گوارش اطفال و دکتر علیرضا پوردمیه در فوق تخصص عفونی اطفال نیز رتبه دوم کشوری را بدست آورده اند.

کسب رتبه های برتر آزمون بورد تخصصی توسط فارغ التحصیلان تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فارغ التحصیلان تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به کسب چهار رتبه برتر کشوری در پزشکی و سه رتبه برتر کشوری در دندان پزشکی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهار فارغ التحصیل تخصص دانشگاه در آزمون بورد کشوری که در شهریور ماه برگزار شد ، موفق به کسب رتبه های برتر کشوری شدند.

دکتر مینا دانایی رتبه اول بورد کشوری در دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی ، دکتر آناهیتا ذوقی رتبه دوم بورد کشوری دکترای تخصصی بیماری های اعصاب، دکتر حمید محمدی رتبه سوم بورد کشوری دکترای تخصصی کودکان و دکتر فرشته کلهری نیز رتبه سوم بورد کشوری دکترای تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را بدست آورده اند.

دکتر فاطمه کریمی، سمیرا زارع و ساسان رسائی پور نیز در رشته های دندان پزشکی ترمیمی رتبه های اول و دوم و پروتزهای دندانی رتبه سوم کشوری را کسب کردند.