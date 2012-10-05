مرگ سالانه 300 نفر در آسایشگاه کهریزک

محمد رضا صوفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: سال گذشته بیش از 15 میلیارد تومان هزینه جاری آسایشگاه کهریزک بود که 84 درصد آن از توسط کمکهای مردمی و خیرین تامین شد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با اشاره به اینکه میزان مشارکتهای مردمی به کهریزک نسبت به سالهای گذشته کمتر نشده اما در مجموع نیازها بیشتر شده و شرایط تغییر کرده است.

وی با اشاره به اینکه هر سال هزینه ها نسبت به سال قبل بیشتر می شود ، گفت: در گذشته مجموع هزینه های انرژی در سال حدود 50 میلیون تومان می شد اما در سال جاری هر ماه به طور متوسط 40 میلیون تومان باید بایت هزینه های انرژی آب ، گاز و برق پرداخت کنیم.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تاکید کرد: کمکهای مردمی نسبت به گذشته کمتر نشده است اما نیازهای ما در کهریزک فزاینده شده است.

به گفته وی، از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی جامعه ، نمی توانیم انتظار داشته باشیم آنان تمامی نیازهای آسایشگاه را تامین کنند و ما نیز با توجه به اهمیت نیازها آن را در اولویت قرار می دهیم.