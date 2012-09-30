راه اندازی پلیس محله در 140 روستای بیرجند ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قاسم زاده نداف پیش از ظهر یکشنبه در همایش همیاران پلیس و فرهنگ یاران ترافیک راهوران محله استان در بیرجند، اظهارداشت: هم اکنون 140 روستای بالای20 خانوار در این شهرستان وجود دارد، که راه اندازی پلیس راهور محله در سطح این روستاها ضروری است.

وی راه اندازی پلیس راهور محله در سطح روستاها را نیازمند تقویت و حمایت عنوان کرد و بیان داشت: راه اندازی پلیس محله نقش بسزایی در افزایش رعایت قوانی و مقرارات و کاهش تصادفات و سوانح جاده ها دارد.

قاسم زاده نداف بر فرهنگ سازی رعایت قوانین و مقرارذت در بین آحاد جامعه تاکید کرد و گفت: در این راستا برنامه های آموزشی باید به گونه ای جامع برنامه ریزی شود، تا رعایت قوانین به یک فرهنگ در بین مردم تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت و نقش پلیس راهور در کاهش تصادفات، تصریح کرد: ابتکار پلیس راهور در ایجاد پلیس محله راهور در راستای تقویت برنامه های آموزشی و نیز آشنایی شهروندان با قوانین راهنمایی و رانندگی انکار ناپذیر است.

فرماندار شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه در این راستا برای راه اندازی پلیس محله باید یک نفر به عنوان داوطلب پلیس راهور محله از هر روستا انتخاب شود، یادآور شد: با معرفی این فرد به پلیس راهور استان برای این افراد ابلاغ رسمی صادر شود.