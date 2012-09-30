کارخانه پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فلاح‌زاده در مراسم افتتاح کارخانه پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه جایگاه اشتغال مولد و تولید ثروت در آموزه‌های متعالی دین مبین اسلام و بیانات امام راحل و رهبر معظم انقلاب یادآور شد و اظهار داشت: حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب مطابق با آموزه‌های دینی ملت را راهنمایی کرده‌اند.

وی افزود: نظام شاهنشاهی مملکت ما را به گونه ای نگه داشته بود که در همه چیز عقب بودیم اما به برکت انقلاب اسلامی اکنون در استان یزد بالای سه‌هزار و 100 واحد صنعتی مشغول فعالیت‌اند.

استاندار یزد افزود: نزدیک به یک هزار واحد تولیدی در استان یزد در حال ساخت است.

فلاح‌زاده با اشاره به محرومیت برخی از شهرستان‌های استان، بر ضرورت تشویق سرمایه گذاران خارجی و بومی در راستای سرمایه‌گذاری در این مناطق تاکید‌ و تصریح کرد: در این مسیر از مسئله تجمیع سرمایه‌های خرد و راه اندازی تعاونی‌ها نباید غافل شد.

عالی‌ترین مقام اجرایی استان با اشاره به اینکه شرکت پلیمر ایساتیس قندی ظرف مدت 15 ماه راه اندازی شده است، از دست اندرکاران این پروژه تشکر و قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات کشور نیز راه اندازی این کارخانه را اقدامی مبارک در راستای اشتغالزایی منطقه ارزیابی کرد.

ثمره هاشمی تلاش گروه شهید قندی در راه اندازی این کارخانه را ارج نهاد و خواستار اجرای طرح توسعه کارخانه پلیمر شد.

براساس این گزارش، شرکت پلیمر ایساتیس قندی ابرکوه، با اشتغال 120 نفر، موجب صرفه جویی ارزی سالانه سه و نیم میلیون یورو خواهد.