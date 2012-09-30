جذب گردشگر موشک هوا کردن نیست/ ارائه آمار گردشگران فایده ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مطیعی لنگرودی استاد دانشگاه تهران با اعلام این مطلب در همایش "گردشگری، توسعه پایدار، عدم اتکا به درآمدهای نفت"، گفت: باید کلاسهای متعددی را در استانها برای فرمانداران، استانداران و مسئولان محلی گذاشته شود و موضوع گردشگری، عدم اتکا به درآمدهای نفت آموزش داده شود چون برخی از آنها تصور می کنند که ساخت دو سرویس بهداشتی اقدامی در جهت توسعه گردشگری است.

وی گفت: کسب درآمد ارزی از فضای بدون منطقه ای مناسب ترین روش بهره وری اقتصادی برای توسعه منطقه ای است. مناسب ترین موقعیت برای بهره وری از اقتصاد جهانی از طریق جذب گردشگری هزینه گذار عملی خواهد بود.

مطیعی گفت: در سال 2010 صنعت گردشگری 328 میلیون شغل ایجاد کرده است همچنین برای 1.3 میلیارد نفر در جهان تامین معاش کرده است. در گردشگری خدماتی مصرف می شود که هزینه بر است بنابراین گردشگری فعالیت اقتصادی پردامنه ای است که شامل صدها بنگاه اقتصادی کوچک و بزرگ می شود.

وی بیان کرد: از وظایف اصلی بنگاههای گردشگری برای ایجاد اشتغال و درآمد در منطقه ، ارائه بسته های گردشگری است. در این زمینه وظیفه دولت ایجاد زیرساختها، تنظیم مقررات، ارتقاء سطح فعالیتهای گردشگری و مالیات ستانی از درآمدهای گردشگری است.

مطیعی گفت: گردشگری این نیست که به شمال کشور رفته و جاده ها را شلوغ کنیم. در زمان عید اعلام می کنیم که 120 میلیون نفر سفر کرده اند اما این آمار چه فایده ای دارد جز اینکه با ترافیک زیادی در جاده ها مواجه می شویم و هر کسی از خانه خود غذا می برد و در مقصد از خود زباله به جای می گذارد و هیچ سودی را نصیب جامعه محلی نمی کند بلکه زیبایی آن منطقه را از بین می برد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه گردشگری یک پرستیژ است افزود: باید پول را از جیب کسانی که هزینه های زیادی برای گردش و تفریح می کنند برای ارتقاء سطح جامعه محروم و بیکار محلی بیرون کشید. امروز برخی به سفر می روند و ساعتها درباره آن حرف می زنند. بنابراین گردشگری برای گردشگر هزینه گذار به یک پرستیژ تبدیل شده است که باید از این موقعیت استفاده کرد. منحنی های تقاضای جدید در گردشگری مطرح می شود که مبتنی بر پرستیژ اجتماعی است.

وی گفت: اکنون گردشگران چندروز در کشتیهای کروز نشسته و در دریاها گردش می کنند. ما کشتی به نام میرزاکوچک خان جنگلی را در دریاهای شمال رها کرده ایم به این بهانه که گردشگران می آیند و در آن کشتیها به شادمانی می پردازند. به همین دلیل این کشتی اکنون به گل نشسته است.

این استاد دانشگاه یکی از مسائل مهم در صنعت گردشگری را ارزآوری گردشگران دانست و گفت: امروزه داشتن تعداد بالای گردشگر مهم و مطرح نیست. به عنوان مثال ممکن است 100 نفر ویترین مغازه ای را نگاه کرده و بی تفاوت از کنار آن عبور کنند اما یک نفر دیگر همان ویترین را دیده و صدها هزار تومان خرید کند این یک نفر به همه آن 100 نفر می ارزد. گردشگران ورودی ما نیز باید این طور باشند و هزینه گذار شوند. هنر برنامه ریزی در اقتصاد گردشگری جذب گردشگر هزینه گذار داخلی و خارجی برای توسعه مناطق محروم و ایجاد اشتغال و درآمد است.