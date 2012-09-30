مسابقات قهرمانی کاراته ارتش در گرگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات صبح یکشنبه با نظر فدراسیون کاراته وتربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سالن چند منظوره شهدای لشگر30پیاده گرگان آغاز شد.

این مسابقات از امروز آغاز و تا 14مهر ادامه دارد و مراسم اختتامیه نیز در 14مهربا معرفی نفرات برتر برگزار می شود و به برگزیدگان این دوره از مسابقات مدال اهدا خواهد شد.

گلستان مقام سوم کشتی کشور



تیم رامیان به بعنوان نماینده گلستان عنوان سوم مسابقات کشتی را از آن خود کرد، در این مسابقات حسین نوری، امیر حسین نصیری و ولی پور عرب در اوزان مختلف در این رقابتها شرکت داشتند.



مسابقات ووشو قهرمانی استان گلستان

مسابقات ووشو قهرمانی استان گلستان با شرکت 56 ورزشکار در رده سنی بزرگسال در آق قلا برگزار شد.

در این مسابقات تیمهای مینودشت، کلاله و گرگان به ترتیب اول تا سوم شدند.