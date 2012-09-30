کمبود شدید امکانات ورزشی در دهلران/ توان خرید یک توپ بسکتبال هم نداریم

بهمن شیخی در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: از 10سال پیش ورزش بسکتبال درشهرستان دهلران کار خود را شروع کرده است و در این مدت دو بار نایب قهرمان بزرگسالان استان و بیش از 10 مقام در مدارس و مقام سوم نونهالان کشور را برای شهرستان کسب کرده است.

این مربی بسکتبال گفت: بعد از 10 سال باید مجدد از صفر شروع کنم چرا که به لطف مسئولان ورزش شهرستان، چند توپ را داخل یک گونی به دوش می کشم و از این باشگاه به باشگاهی دیگر می روم تا جایی برای تمرین پیدا کنم.

وی تصریح کرد: ورزش دهلران باند بازی شده و چون ما جزو اعضای باند آنها نیستیم باید آواره و به دنبال مکانی برای ورزش باشیم.

این داور و مربی بستکبال عنوان کرد: همه بچه های باشگاه دلسوزانه ورزش را در این شهرستان دنبال می کردند و دنبال پول و...نبودند.

وی گفت: ما دنبال سلامت اجتماع بودیم ولی متاسفانه مسئولان ورزش دهلران این چنین نمی خواهند و افرادی را می خواهند که چشم و بله قربان گوی آنها باشند.

شیخی افزود: از 220 شاگرد در بستکبال متاسفانه به خاطر سیاست های غلط مدیران ورزش شهرستان و عدم برگزاری مسابقات و از همه مهمتر نبود بودجه کافی در حال حاضر 30 نفر باقی مانده و این تعداد را هم با چنگ و دندان حفظ کردیم.

این مربی اظهار داشت: بزرگان ورزش در دهلران همه کنار رفتند و به تبع آن سرمایه های ورزش بسکتبال در شهرستان دهلران همه منزوی شدند.

وی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که دوباره از صفر شروع کنیم و افرادی هستند به اندازه توان خود برای حیات ورزش بسکتبال در دهلران تلاش کنند و به ما کمک مالی دهند.

وی اظهار داشت: هستند افرادی که صدقات خود را در اختیار ما گذاشتند تا بتوانیم توپ تهیه کنیم برای باشگاه بسکتبال در شهرستانی که تنها اوقات فراغت جوانان، ورزش است.

شیخی گفت: برای حل مشکلات بسکتبال به خیلی از مسئولان شهرستان و حتی استان مراجعه کردیم ولی متاسفانه تمام درها به روی ورزش بستکبال بسته شده است.

وی افزود: در حال حاضر ما بازیکن نونهالان کشورداریم نمی دانم چه کنیم که مسئولان ورزش دهلران راضی باشند.

مربی بستکبال دهلران عنوان کرد: به دلیل عدم توجه و حمایت مسئولان ورزش دهلران چرا باید بازیکن بسکتبال دهلرانی که در سه سال گذشته به تیم ملی رفته بود حمایت نشود.