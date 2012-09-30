آزاد کردن خودروهای توقیفی/ دستگیری 95 درصد عربده کشان در 24 ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، سر دار حسین ساجدی‌نیا پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه دیدار مردمی در جمع خبرنگاران با اشاره به تمهیدات پلیس برای هفته نیروی انتظامی و تسهیلات در نظر گرفته شده برای مردم اظهار داشت: در این هفته با هماهنگی فرمانده نیروی انتظامی تمامی خودروها متخلفی که دارای حکم قضائی نباشد و از سوی پلیس به علت آلودگی صورتی یا تخلفات رانندگی توقیف شده باشند بخشیده شده و رفع توقیف می‌شوند. این خودروها پس از اخذ جریمه رفع توقیف شده و رانندگان می‌توانند خودروی خود را تحویل بگیرند اگرچه خودروهایی که مرتکب ایجاد مزاحمت برای نوامیس شده‌اند با اخذ تعهد آزاد می‌شوند.

وی در خصوص میانگین زمان رسیدن پلیس 110 در ماموریتها گفت: هم اکنون میانگین حضور ماموران پلیس در ماموریتها 7 دقیقه است که پلیس در حالی که پلیس راهور نیز با توجه به ترافیکی که در پایتخت وجود دارد زمان رسیدگی به تصادفات را بسیار کاهش داده است.

رئیس پلیس پایتخت در خصوص اجرای طرح امنیت محله محور افزود:‌ این طرح هیچگاه تعطیل نمی‌شود و با توجه به اینکه کار پرحجمی را در ماه رمضان داشتیم پلیس با قدرت طرحهای جدید طرح امنیت محله محور را به اجرا در می‌آورد. باید از مردم به علت اینکه پشتوانه ما در ماموریتها هستند تشکر کنیم.

وی با اعلام اینکه 95 درصد اراذل و اوباش و مخلان امنیت عمومی در کمتر از 24 ساعت شناسایی و دستگیر می‌شوند افزود: برخورد پلیس با این افراد قهرآمیز و قاطع است. خوشبختانه جرایم عربده کشی و قدرت نمایی اراذل و اوباش در پایتخت رو به کاهش بوده و قوه قضائیه نیز همکاری خوبی را با پلیس دارد. هم اکنون بیش از 95 درصد از عربده کشان و اراذل و اوباش در کمتر از 24 ساعت شناسایی می‌شوند. ضمن اینکه گرداندن این افراد در محلات باعث افزایش احساس امنیت می‌شود.

به گفته ساجدی نیا نزاع و درگیری اولویت اول پلیس 110 است و در صورتی که نزاع و درگیری به این مرکز گزارش شود بلافاصله با آن برخورد می‌شود.

وی از ارایه خدمات مطلوب قضائی در هفته ناجا خبر داد و تاکید کرد: ‌50 درصد از کار حوزه کلانتریها خدمات قضائی است و 27 ماموریت را دوایر قضائی انجام می‌دهند. با پیش‌بینی‌هایی که انجام دادیم بزودی مشکلات خدمات قضائی را حل می‌کنیم. هم اکنون در هفته ناجا طرح ویژه‌ای را به اجرا می گذاریم تا خدمات بهتری را در تکریم ارباب رجوع‌ها انجام دهیم.

رئیس پلیس پایتخت با اعلام اینکه سرقتهای خرد در پایتخت رو به افزایش است، افزود: در حال حاضر به جز سرقتهای خرد سرقت خودرو و موتورسیکلت به شدت در حال کاهش است و خوشبختانه موقعیت خوبی را در کاهش جرایم داشته‌ایم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد برخورد با کافی شاپها گفت: از آغاز سال تا کنون دو مرحله کافی شاپها را به صورت سراسری رصد کردیم و هرگاه آنها مرتکب تخلفی شوند بلافاصله با آنها برخورد می‌کنیم. بازرسی از کافی شاپها به صورت مداوم انجام می‌شود.

ساجدی نیا با اعلام اینکه هیچ تغییری در ماموریت گشتهای ارشاد به وجود نیامده است، افزود: گشتها به قوت خود بقای هستند و همانند گذشته در سطح شهر حضور دارند.

وی به وضعیت ترافیکی مهرماه اشاره کرد و گفت:‌ خوشبختانه پلیس راهور و پیشگیری با توجه به افزایش 30 درصدی ترافیک اقدامات خوبی را در مهر انجام دادند و خوشبختانه اگرچه بار ترافیک در برخی ساعات سنگین است اما در برخی از نقاط شاهد بهبود ترافیک نسبت به هفته اول مهر هستیم. بار سنگین ترافیک به علت تغییر ساعت تا آذرماه در پایتخت تداوم دارد. این در حالی است که پلیس پیشگیری نیز خدمات ویژه‌ای را برای مدارس در نظر گرفت و اگر مدرسه‌ای دارای مزاحم بود بلافاصله نیروهای پلی در اطراف آن مستقر می‌شدند خوشبختانه تاک ننه موردی از ایجاد مزاحمت برای دانش‌آموزان گزارش نشده است. همچنین ساماندهی سرویس‌های مدرسه با هماهنگی آموزش و پرورش و شهرداری به خوبی انجام شد.

ساجدی نیا در خصوص حقوق و مزایای نیروهای پلیس نیز اظهار داشت: ماموران پلیس با مناعت طبع با توجه به حقوقی که دریافت می‌کنند مثل سایر اقشار زندگی خود را می‌گذرانند. در خصوص افزایش حقوق ماموران نیز باید از افرادی که قانون را تصویب می‌کنند پرسید که چه اقداماتی انجام داده‌اند اما اقدامات خوبی را در طول یک سال گذشته برای بهبود زندگی نیروهای پلیس انجام داده‌ایم.

وی در پایان گفت: در دیدار مردمی امروز بیشترین درخواستها در خصوص مسایل صنفی، پلیس راهور و برخورد با ناامنی‌ها در محلات بود. خوشبختانه شکایت از مجموعه‌های پلیس پایتخت بسیار کاهش یافته است.