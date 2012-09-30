خوزستان در پرداخت تسهیلات رتبه 30 کشوری را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود صدری در نشست کارگروه اشتغال استان خوزستان، اظهار کرد: بانکهای استان خوزستان از گردش مالی بالایی برخوردار هستند اما در پرداخت تسهیلات به مردم عملکرد ضعیفی دارند.

وی به وضعیت عملکرد بانکهای استان در پرداخت تسهیلات بنگاههای زوده بازده اقتصادی اشاره کرد و گفت: روند پرداخت تسهیلات عمده بانکهای دولتی خوزستان در سال 90 نسبت به سال 89، روندی کاهشی بوده است.

صدری گفت: عملکرد بانک صادرات در سال 89 در حدود 73 درصد بوده در حالیکه این رقم در سال 90 به 63 درصد رسیده است.

وی در خصوص عملکرد بانک ملت، افزود: عملکرد این بانک در سال 89 در حدود 61 درصد بوده که این رقم در سال 90 به 50 درصد کاهش یافته است.

صدری به عملکرد بانک تجارت نیز اشاره کرد و گفت: این بانک نیز در سال 89 در حدود 39 درصد عملکرد داشته که این رقم در سال گذشته به 38 درصد کاهش یافت.

وی افزود: تنها بانکهای سپه و رفاه رشد مطلوبی در زمینه پرداخت تسهیلات داشته اند به طوری که عملکرد بانک سپه از 60 درصد به 67 درصد و بانک رفاه از 85 درصد به 122 درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان با بیان اینکه براساس قانون بانکها موظف هستند 83 درصد سپرده های مردم را در خود استان و در بخش پرداخت تسهیلات هزینه کنند، تصریح کرد: متاسفانه در استان خوزستان عملکرد بانکها کمتر از 83 درصد بوده است.

وی همچنین به مقایسه عملکرد بانکهای استان نسبت به استانهای دیگر در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در حالی که پرداخت تسهیلات توسط بانک ملی در استان تهران 77 درصد، مازندران 112 درصد و اصفهان 68 درصد بوده اما بانک ملی استان خوزستان تنها 47 درصد بوده است.

صدری درباره عملکرد بانک صادرات گفت: این بانک در تهران 87 درصد، در اصفهان 86 درصد، در آذربایجان شرقی 84 درصد، در خراستان 67 درصد و در مازندران 137 درصد تسهیلات پرداخت کرده در حالی که در استان خوزستان رقم پرداخت تسهیلات تنها 63 درصد بوده است.

وی به تسهیلات پرداختی بانک ملت اشاره کرد و افزود: این بانک در مازندران 119 درصد، تهران 98 درصد و آذربایجان شرقی 90 درصد تسیهلات پرداخت کرده در حالی که عملکرد این بانک در استان خوزستان تنها 50 درصد بوده است.

صدری ادامه داد: بانک تجارت نیز در مازندران 168 درصد، در تهران 82 درصد و در آذربایجان شرقی 76 درصد عملکرد داشته است در حالی که عملکرد این بانک در خوزستان 38 درصد بوده است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی خوزستان تصریح کرد: استان خوزستان به لحاظ سپرده‌ گذاری مردم در بانکها در رتبه پنجم کشور قرار دارد اما در پرداخت تسهیلات از سوی بانکها رتبه 30 کشوری را دارد.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بانکهای خصوصی در خوزستان بهتر از بانکهای دولتی است، اضافه کرد: تسهیلات پرداختی بانک کشاورزی 143 درصد، بانک توسعه صادرات 76 درصد، بانک مسکن 264 درصد و بانک صنعت و معدن نیز 121 درصد بوده است.