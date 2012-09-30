بزرگترین ساعت آفتابی افقی جنوب شرق در کرمان ساخته شد

سینا رحیم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت های آفتابی که به عنوان میراث تاریخی، علمی کشور شناخته می شود تقریبا در تمامی استان های کشور ساخته شده اند.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی و علمی استان کرمان گفت: متاسفانه هیچکدام از میراث ساعت آفتابی به غیر از شاخص ظهر مسجد جامع ساخته استاد اکبر صوتی و ساعت آفتابی مسجد امام جعفر صادق( ع) که توسط آیت الله لبیبی ساخته شده است، ماندگار نشده اند.

طراح این ساعت ادامه داد: متاسفانه در این چند سال ساعت آفتابی دیگری نیز ساخته نشده است.

رحیم پور از ساخت بزرگترین ساعت آفتابی افقی جنوب شرق خبر داد و افزود: این ساعت در نمایشگاه گل و گیاه با حضور مسئولین استانی در بوستان مادر رونمایی شد.

رئیس خانه نجوم ادامه داد: این ساعت که در ضلع جنوب غربی پارک مادر قرار دارد، دارای شاخصی به طول چهار متر و صفحه ای به قطر هفت متر است.

وی افزود: طی برنامه ریزی هایی که شده قرار است ساخت ساعت های آفتابی در کرمان گسترش یابد تا کرمان تبدیل به شهر ساعت های آفتابی شود.

رحیم پور در پایان ادامه داد: ساعت آفتابی با کمک گرفتن از خورشید ساعت را نشان میدهد و به عنوان میراث تاریخی و علمی ساخته می شود.

