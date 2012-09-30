برداشت انگور در باغات کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد/افزایش 4هزار تنی برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در هر هکتار از باغات انگور این استان، 10 تا 12تن انگور از نوع عسکری، ریش بابا و ... برداشت می شود.

وی بیان داشت: پیش بینی می شود امسال 35 هزار تن انگور از این باغات برداشت شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل چهار هزار تن افزایش دارد.

عنایتی با بیان اینکه شرایط مناسب اقلیمی، بارندگی و مدیریت مناسب از دلایل افزایش برداشت انگور در این استان است، افزود: بیشترین انگور این استان در شهرستان دنا و شهر سی سخت تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بیان داشت: 70 درصد انگور استان به استان های خوزستان، فارس، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و تهران صادر می شود.

عنایتی با بیان اینکه سالانه 25 هزار تن انگور از محصول سالیانه کشاورزان استان نیز در استان توزیع و مصرف می شود، اظهار داشت: بخشی از تولید باغ‌های انگور این استان به آبغوره، مویز ، کشمش و شیره تبدیل می‌شود.

وی یادآور شد: برداشت سیب هم از هفت هزار هکتار از باغات استان آغاز شده است که پیش بینی می شود امسال 10هزار تن نسبت به سال گذشته رشد تولید داشته باشیم.

عنایتی یادآور شد: برداشت گردو هم در روزهای اخیر در 10 هزار هکتار از باغهای این استان در حال انجام است.