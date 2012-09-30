رباعیات مدح حضرت ابوالفضل (ع) در استان مرکزی چاپ می شود

مریم طالبی در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: رباعیات رسیده پس از ارزیابی توسط کارشناسان و اساتید این امر جهت چاپ انتخاب شده اند که امیدواریم پس از انتخاب نام و تسریع در روند چاپ، این کتاب نیز در کنار بی سیم چی ها و شکوفه های سیب رونمایی شود.

وی درخصوص فعالیت های صورت گرفته این واحد در نیمه اول سال جاری افزود: برگزاری بیست کارگاه داستان هفتگی و به طور شاخص چهار جلسه با حضور استاد محمد مهدوی شجاعی از تهران، از برنامه های بخش داستان این واحد بوده است.

طالبی با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی شعردر این مدت افزود: کارگاه یک روزه نگاهی به جایگاه رباعی امروز با حضور استاد بیژن ارژن و کارگاه یک روزه شعر کوتاه با عنوان پایان بندی در شعر کوتاه با حضور استاد بهادر باقری نیز از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای ارتقای علمی شاعران استان بوده است.

وی ادامه داد: برگزاری جلسه نقد مجموعه شعر غزال مرادی با عنوان" باد مخابره خواهد کرد"، برگزاری عصر شعر و داستان " میلاد کوثر" ، " فراق یار" و " ما چشم براهیم" و همچنین برگزاری مسابقه شعر و داستان رمضان را از سایر برنامه های این واحد بوده است.

طالبی با اشاره به اینکه واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان مرکزی بیش از 500 عضو دائم دارد، اظهار داشت: اعضای این واحد در سال جاری موفق به کسب عناوین برتر هنری در سطح کشور و استان از جمله مقام برتر داستان کودک و نوجوان جشنواره سراسری سوره، مقام برتر جشنواره استانی بسیج و راهیابی به مرحله نهایی جشنواره رضوی شده اند.