به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال کاظم نیا، امیر نصرآزادانی، سید مجید حسینی(کاپیتان)، میلاد داعی، ساسان جعفرینژاد، محمدرضا بازاج، سعید عزتاللهی، عرفان وجدانی، علی ریگی، امیرمحمد مظلوم و رضا کرملا چعب بازیکنانی هستند که امروز در بازی مقابل تیم ملی نوجوانان استرالیا به میدان می روند.
تیم ایران که امروز با پیراهن سفید به میدان میرود، نسبت به بازی گذشته سه تغییر دارد که کمیل حقزاده، علی شجاعی و علی هزامی جای خود را به ساسان جعفری، میلاد داعی و امیرمحمد مظلوم دادهاند.
دیدار تیمهای فوتبال ایران و استرالیا در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی نوجوانان آسیا، از ساعت 17 امروز در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار میشود که برنده این بازی جواز حضور در جام جهانی نوجوانام 2013 - امارات را بدست میآورد.
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