  1. جامعه
۹ مهر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۸

مدیر مسئول روزنامه شرق امروز آزاد می‌شود

مدیر مسئول روزنامه شرق امروز آزاد می‌شود

مدیر مسئول روزنامه شرق عصر امروز از زندان اوین آزاد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه قاضی منصوری بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه پس از تحقیق مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق برای وی قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر کرد اما با توجه به پایان وقت اداری همراهان رحمانیان موفق به سپردن وثیقه و آزادی وی نشدند. به همین خاطر مدیر مسئول روزنامه شرق عصر پنجشنبه از کلانتری 113 بازار به زندان اوین منتقل شد. امروز بازپرس پرونده با وثیقه موافقت کرد و مهدی رحمانیان عصر امروز از زندان اوین آزاد خواهد شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در جلسه اضطراری شامگاه چهارشنبه هفته گذشته روزنامه شرق را به خاطر چاپ کاریکاتوری که در آن به دفاع مقدس توهین کرده بود، توقیف کردند.

کد مطلب 1708514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها