به گزارش خبرنگار مهر، روز چهارشنبه قاضی منصوری بازپرس شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه پس از تحقیق مهدی رحمانیان مدیر مسئول روزنامه شرق برای وی قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر کرد اما با توجه به پایان وقت اداری همراهان رحمانیان موفق به سپردن وثیقه و آزادی وی نشدند. به همین خاطر مدیر مسئول روزنامه شرق عصر پنجشنبه از کلانتری 113 بازار به زندان اوین منتقل شد. امروز بازپرس پرونده با وثیقه موافقت کرد و مهدی رحمانیان عصر امروز از زندان اوین آزاد خواهد شد.

هیئت نظارت بر مطبوعات نیز در جلسه اضطراری شامگاه چهارشنبه هفته گذشته روزنامه شرق را به خاطر چاپ کاریکاتوری که در آن به دفاع مقدس توهین کرده بود، توقیف کردند.